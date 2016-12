הזמר אלטון ג'ון פירסם בחשבון האינסטגרם שלו תגובה עצובה למותו הטראגי של ג'ורג' מייקל בחג המולד. ג'ון בן ה-69 כתב כי הוא "בשוק עמוק" מלכתו של חברו בגיל 53 בלבד. "איבדתי חבר אהוב" כתב והוסיף "ליבי יוצא אל משפחתו, חבריו ומשפחתו".

המסר המלא:

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans

