השחקנית אנג'לינה ג'ולי חזרה לאור הזרקורים בסוף השבוע האחרון. ג'ולי הקפידה להישאר מתחת לראדר בחודשים האחרונים, לאחר הפרידה המתוקשרת מבעלה, בראד פיט.

בשבת ג'ולי בת ה-41 הגיעה ביחד עם עם כל ששת ילדיה להקרנת הבכורה של סרטה החדש First They Killed My Father.

ג'ולי, אשר ביימה והיתה שותפה בכתיבת התסריט לסרט, נראתה מחוייכת ורגועה בהקרנה.

עניין מרכזי