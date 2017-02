אנג'לינה ג'ולי מדברת על הפרידה

השחקנית אנג'לינה ג'ולי שבה לקדמת הבמה השבוע לרגל יציאת סרטה החדש. ג'ולי בת ה-41 לא יכלה להימנע מראיונות יח"צ לקידום הסרט – ולראשונה דיברה על הפרידה המתוקשרת מבעלה בראד פיט.

"אני לא רוצה לדבר על זה הרבה חוץ מלהגיד שזו היתה תקופה מאוד קשה… אנחנו משפחה ותמיד נהיה משפחה, נעבור את התקופה הקשה הזו ובתקווה נהיה עוד יותר חזקים כמשפחה" אמרה השחקנית לכתבת ביביסי וורלד לרגל יציאת הסרט First They Killed My Father.

ג'ולי הוסיפה ואמרה "הרבה, הרבה אנשים מוצאים את עצמם בסיטואציה הזאת… כל המשפחה שלי, כולנו עוברים תקופה קשה. הפוקוס שלי הוא הילדים שלי, הילדים שלנו… והפוקוס שלי הוא למצוא דרך החוצה".

ששת ילדהם של ג'ולי ופיט, חלקם מאומצים, נמצאים עם ג'ולי, לרבות החיות מחמד שלהם. ג'ולי מספרת שכולם מנסים למצוא את האיזון שלהם וחלק מהילדים אף באו לישון איתה בחדר בינתיים.

ג'ולי נשאלה איפה היא רואה את עצמה בעוד 5 שנים. "בעוד חמש שנים אני מקווה שאטייל ברחבי העולם ואבקר את הילדים שלי, מקווה שהם פשוט מאושרים ועושים דברים שמעניינים אותם, ואני מניחה שהם יהיו בחלקים שונים בעולם ואני אתמוך בהם" אמרה.

עניין מרכזי