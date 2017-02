טייק דאת': עכשיו המחזמר

מחזמר המבוסס על השירים והסיפור של להקת הבנים הבריטית המצליחה טייק דאת' צפוי לעלות לבמה בחודש ספטמבר. המחזמר נקרא The Band והוא צפוי לעלות על במות בערים שונות בבריטניה לרבות מנצ'סטר, בריסטול ועוד.

כדי לבחור את כוכבי המחזמר נערכה בבריטניה תוכנית ריאליטי בהשתתפות חברי טייק דאת'. הגמר הגדול נערך בסוף השבוע ובו נבחרו חברי להקת Five to Five שיככבו במחזמר.

אחד מרגעי השיא של התוכנית בסוף השבוע היה איחוד של חברי הלהקה, לרבות רובי וויליאמס וללא ג'ייסון אורנג', לשיר הסיום.

צפו באיחוד כאן

https://www.youtube.com/watch?v=ZzSgpsw04O8

עניין מרכזי