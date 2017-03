אדל מאשרת: התחתנתי

הזמרת הבריטית המצליחה אדל אישרה במהלך הופעה בעיר בריסבן שבאוסטרליה את מה שרבים כבר ניחשו – היא התחתנה עם בן זוגה, סיימון קונקי.

הזמרת בת ה-28 אמרה במהלך ההופעה כאשר הציגה את להיטה Someone Like You "פרידה זה קשה, כואב, נוראי ומבולגן. אבל אין על התחושה הזאת כאתה מתאהב במישהו, זוהי התחושה הכי טובה בעולם, אני מכורה לתחושה הזאת".

אדל הוסיפה "ברור שאני לא יכולה לחוות את הרגשות האלו עכשיו כי אני נשואה. מצאתי את האדם שלי".

השניים נפגשו עוד בשנת 2011 ולאחר כשנתיים נולד בנם הבכור. השניים הקפידו לשמור על הזוגיות שלהם הרחק מאור הזרקורים – וכך גם החתונה היתה אינטימית וסודית.

