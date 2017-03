אד שירין שולט במצעדים ושובר שיאים

הזמר הבריטי אד שירין הצליח להגיע להישגים מדהימים עם יציאת אלבומו האחרון Divide. לראשונה בהיסטוריה, מצעד הלהיטים הבריטי השבוע כולל 16 שירים של שירין – מתוך 20 מקומות. כן, 16 מתוך 20. למותר לציין שהוא גם כבש את המקום הראשון.

בנוסף, הביביסי מדווח כי שירין הפך להיות האמן הגבר שמכר הכי הרבה אלבומים בזמן קצר בבריטניה בהיסטוריה. שירין מכר 672 אלף אלבומים בתוך שבוע בלבד.

מי שהצליחה לגבור עליו היא אדל עם 800 אלף אלבומים בתוך שבוע והלהקה אואזיס עם 696 אלבומים עם אלבומם Be Here Now.

מדובר באלבום השלישי של הזמר המוכשר והביישן, אשר כבש בקיסמו ובכישרונו את העולם כולו.

ובנימה אישית, אד שירין – אנחנו אוהבים אותך.

עניין מרכזי