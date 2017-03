להיט חג המולד של מריה קארי הופך לסרט

אחד השירים הכי מזוהים עם הזמרת מריה קארי הוא להיט חג המולד האייקוני משנת 1994 All I Want for Christmas is You.

עכשיו, הלהיט יהפוך גם לסרט אנימציה, כך הודיעה הזמרת השבוע בטוויטר. "חלום שהתגשם" ציינה קארי.

הסרט יהיה מבוסס על ספר ילדים שהוציאה קארי בשנת 2015 אשר מתבסס על הלהיט. הסרט נמכר בכ-750 אלף עותקים ובו מריה הצעירה מגוללת את סיפור מתנת חג המולד אותה היא רוצה הכי הרבה – כלבלב קטן.

הסרט יכלול את קולה של קארי וכן של שחקנים נוספים – הנרי ווינקלר, פיל מוריס, לאיה היינס ועוד. את דמותה של מריה הקטנה תגלם השחקנית האוסטרלית ברנה ידי בת ה-13.

עניין מרכזי