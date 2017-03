צמד השחקנים אמנדה סייפריד ותומס סדוקי קיבלו לעולם תינוקת רכה. מדובר בילד ראשון עבור השניים. סייפריד וסדוקי מככבים יחד בסרט The Last Word ובנובמבר האחרון אישרו כי הם מצפים לצאצא.

השניים נפגשו כאשר עבדו ביחד בהצגת אוף-ברודווי The Way We Get By

ואולם, ניצוצות האהבה טרם החלו אז, אלא כשעבדו על הסרט The Last Word.

