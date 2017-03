כוכבת הריאליטי והרשתות החברתיות קים קארדשיאן לא רוצה לעצור בשני ילדים. בסדרת הריאליטי המצליחה שלה Keeping Up With the Kardashians אמרה קארדשיאן כי "אני הולכת לנסות לעשות עוד ילד".

קארדשיאן יודעת שזה לא כל כך פשוט. למעשה, שני ההריונות הקודמים שלה היו הריונות קשים ובסיכון. על פי הדיווח באי! ניוז, קארדשיאן ציינה "אני רוצה שלילדים שלי יהיו עוד אחים אבל הרופאים לא חושבים שזה בטוח עבורי".

