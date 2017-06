ציפי רפאלי עצבנית ומכריזה "וולקאם טו יזרעאל"

אני נושאת את שם משפחתי בגאווה גדולה! אני גאה בילדי ובבעלי. בכולם יחד ובכל אחד לחוד. בשנה האחרונה שמעתם על כמה פרשות מסעירות בכיכובה של משפחת ״רפאלי״. ניל, בני הבכור הואשם במעשה מגונה לאחר שמלצרית טענה שהוא ״טפח על ישבנה״…בית המשפט הארצי לעבודה, לעומת זאת, בדק כראוי, עשה צדק ,דחה את הטענות והורה עליה לשלם לו אלפי שקלים. דור, בני המקסים, היה שותף באפליקציה ועל אף שיש עוד רבות כמוה נטען שהוא האחראי לתופעת השיימינג.! ואז עברו בשיטתיות .. איך לא? לאון בני הקסום.. ניטען , שקבוצת חיילים חשודה בשוחד מפקדם לאחר שקנו לו שאוורמה. און, בני הקטן, התעורר בבוקר וגילה שהוא מרוח על העמוד הראשון של העיתון, מדווח בכל מהדורות החדשות ובכל מדיה אפשרית .אולם על כך שהוא יצא זכאי סביר להניח שלא שמעתם ..כי על זה פחות מעניין לדווח. ואז הגיע תורו של … בעלי רפי ! שהואשם בתקיפת שוטרים בעיצומה של מסיבת קריוקי רועשת שמעולם לא היתה!!! ולאחר שנעצר ונאזק 13 שעות וזכה לכותרות בכל מהדורה אפשרית, הסיפור נסגר בלא כלום ! במקרה זה התמזל מזלנו בכך ,שהכל צולם ותועד ויכולנו להוכיח את ניבזותם של השוטרים ושיקריהם האיומים. מנגד, אני חושבת על אותם אלה שלא עשו דבר ולא היה באפשרותם להוכיח אחרת. וסביר שרבים מהם יושבים בכלא לשווא.. ליבי ליבי עליהם ועל בני משפחתם. למה נזכרתי לכתוב דווקא היום? לפני עשרה חודשים טען איש ציבור מהוד השרון שאדם במכונית שחורה עקף אותו וקילל אותו. ( אגב,מה שלעולם לא קורה לאף אחד מאיתנו .. שומו שמיים…! 😱 ובמיקרה זה גם אינו נכון בעליל).הוא לא זיהה אותו אבל מישהו מאיזו חנות בגדים מרוחקת אמר לו שזה אבא של בר רפאלי. אותו איש ציבור, שמנסה נואשות לחזור לחיים הציבוריים, הגיש נגד רפי תלונה כי זו כידוע, הדרך הקלה והמהירה לקבל כותרות. היום, להפתעתנו, הוגש כתב אישום נגד רפי על אותו סיפור הזוי ומשונה. אני מבינה את רצונה של המישטרה ב״נקמה״.. אכן, לא נעים ״כשהמלך הוא ערום״.. אולם, גם הפעם נהייה חזקים ומגובשים ונעבור את זה בראש מורם! וולקאם טו יזרעאל 👍 אוהבת כל מי שתרם מזמנו וקרא את הפוסט וגם … את אלו שלא ❤️

