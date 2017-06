קייטי פרי: הראשונה בהיסטוריה להגיע למאה מיליון עוקבים בטוויטר

הזמרת קייטי פרי עשתה היסטוריה בסוף השבוע, כאשר הפכה להיות היוזר הראשון אי פעם שהגיע ל-100 מיליון עוקבים בטוויטר.

האתר פירסם פוסט מיוחד ובו וידאו שכולל את מייטב ציוציה של הזמרת מאז הצטרפה לאתר בשנת 2009.

"היום, אנחנו צופים בהיסטוריה" כתבו בטוויטר, כשהם מזכירים בהאש טג את שם אלבומה החדש של פרי Witness.

מי שנמצא ממש מאחוריה הוא הזמר ג'סטין ביבר עם 96.7 מיליון עוקבים. אחרי נמצא ברק אובמה, נשיא ארה"ב לשעבר, עם כמעט 91 מיליון עוקבים.

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) June 16, 2017