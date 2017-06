מתי כספי הוא מגדולי היוצרים במוסיקה הישראלית. בחודשים האחרונים הוא מצוי בחגיגה נמשכת של שנת השבעים לחייו המיוחדים, שידעו יותר מורדות מעליות.

עכשיו יצא לו סינגל חדש. זו אמורה היתה להיות חגיגה ואני לא יכולתי להמתין ללחוץ פליי בלינק שנשלח אלי מלינקטון.

‫קיוויתי, אבל No no no. הסינגל החדש של מתי כספי הוא ממש לא. רק מתחיל ואתה כבר לא יכול להמתין שזה ייגמר. שיסתיים הסבל. חבל. ‬

עניין מרכזי