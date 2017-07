בריטני ספירס: המולה בכותל; ביטול הפגישה עם ביבי?

הזמרת בריטני ספירס הגיעה ארצה בתחילת השבוע כדי להופיע בפארק הירקון. כמו רבים אחרים ספירס, עם הגיעה לישראל, החליטה לבקר בכותל המערבי בירושלים. הביקור, שהתקיים בחום הלוהט, עורר כאוס.

הכניסה לכותל היא רגלית, מה שגרם למהומה כשספירס ניסתה להתהלך בין המעריצים הרבים, העיתונאים ועוברי אורח.

על פי הדיווחים, בעקבות המהומה החליטה ספירס לבטל פגישה שהיתה אמורה להתקיים עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. ואולם, ההפקה של ספירס מסרה כי הפגישה עם ביבי כלל לא נסגרה ולכן לא בוטלה.

עניין מרכזי

Britney Spears' arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p

— ㅤㅤㅤㅤ (@TheGloryBritney) July 2, 2017