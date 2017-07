למה אד שירן עוזב את טוויטר

הזמר הבריטי המצליח אד שירן החליט לפרוש מציוצים בטוויטר, כך מדווחים הדיילי מייל והסאן השבוע. הסיבה – שירן הוצף בתגובות וציוצים "מרושעים" והוא החליט שזה הספיק לו.

על פי הדיווחים, שירן אמר כי לקרוא את הציוצים השליליים עושה לו רע. "תגובה אחת הורסת לך את היום" אמר.

שירן לא חסם לחלוטין את הפיד שלו בטוויטר אך הוא לא מתכוון, לפחות בתקופה הקרובה, להעלות ציוצים מכווני-טוויטר.

שירן ממשיך לעדכן את חשבון האינסטגרם שלו, שם יש לזמר המצליח למעלה מ-19 מיליון עוקבים. נראה שמה ששירן החליט לעשות זה פשוט לעדכן בטוויטר בכל פעם שתמונה חדשה עולה לאינסטגרם – וזהו.

שטף הציוצים השליליים הגיעו באחרונה לאחר ששירן הופיע בפסטיבל גלסטונברי. חלק מהאנשים האשימו אותו כי היה שיר פלייבק ברקע – במקום להקה חיה. הם אמרו כי שירן היה "בזבוז של מקום" בפסטיבל.

שירן הגיב לטענות וכתב כי כל מה שהוא עושה בהופעות זה חי. שירן משתמש במה שמכונה "לופר בשליטה" והוא מבקש מהעוקבים לעשות גוגל כדי להבין יותר לעומק.

להלן הציוץ המלא:

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x

