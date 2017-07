לציון 20 שנים למותה: סרט דוקומנטרי על דיאנה

בחודש אוגוסט הקרוב העולם יציין 20 שנים מאז לכתה בטרם עת של הנסיכה האהובה דיאנה. דיאנה הלכה לעולמה בתאונת דרכים בגיל 36, כשהיא משאירה מאחור את שני בניה – הנסיך וויליאם שהיה בן 15 במותה והנסיך הארי שהיה בן 12.

סרט דוקומנטרי חדש ומיוחדיעלה לשידור השנה, אשר בו מתראיינים וויל והארי בעצמם. הסרט נקרא Diana, Our Mother: Her Life and Legacy ובו, בין היתר, השניים חושפים תמונות מילדותם ומדברים עם אימם המנוחה ועל האובדן הגדול.

"היא היתה האמא הכי טובה בעולם" אמר הארי בכאב והוסיף "היא עטפה אותנו באהבה, זה בטוח".

הסרט עתיד לצאת לטלוויזיה לקראת סוף השנה.

