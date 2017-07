הלהיט גאנגם סטייל איבד את מקומו כשיר הנצפה ביותר ביוטיוב בכל הזמנים, כך מדווחים אתרי הבידור בעולם השבוע. את מקומו תפס הלהיט של וויז כליפה וצ'ארלי פות' See You Again.

נכון לאמצע השבוע, השיר לזיכרו של השחקן פול ווקר נצפה למעלה מ- 2.895 מיליארד פעמים. גאנגם סטייל נצפה מאז יציאתו לפני חמש שנים כ- 2.894 מיליארד פעמים.

במקום השלישי נשאר שירו של ג'סטין ביבר Sorry ובמקום הרביעי הלהיט של ברונו מרס ומארק רונסון Uptown Funk.

עניין מרכזי