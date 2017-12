זו היתה ללא שמץ של ספק השנה של אד שירן. הזמר הבריטי הוציא השנה את אלבום האולפן השלישי שלו והשירים מתוך האלבום הפכו ללהיטים בינלאומיים, מה שהפך אותו לכוכב אפילו יותר ענק.

שירן כתב פוסט אישי באינסטגרם בתחילת השבוע ובו הוא סיכם את השנה הגדולה שהיתה לו.

"ימים אחרונים של עבודה השנה. זו היתה השנה הכי טובה בחיי מבחינה מקצועית והיא עברה מהר. נראה שרק לפני שבוע יצאו Shape of you and Castle on the hill" כתב שירן.

הזמר המשיך והודה לכל מי שתמך בעשייה שלו השנה. "נתראה ב-2018" הבטיח.

