וואו: Blood Sweat and tears מגיעה להופעה בישראל

להקת הרוק-ג׳אז המיתולוגית, דם, יזע ודמעות, מגיעה להופעה אחת בתל אביב. ההופעה תתקיים ביום שני 5.3.2018 בהאנגר 11 במתחם נמל תל אביב.

הלהקה ששמה נבחר ע"י אל קופר, בעקבות לילה בו ניגן עם יד מדממת, משלבת רוק, בלוז, פופ, הרבה כלי נשיפה ואלתורי ג'אז, וללא ספק הפכה למוסד מוזיקה שחותמה מוטבע במוזיקה האמריקנית.

מאז הקמתה בשנת 1967 – עשתה הלהקה היסטוריה בהיותה ההרכב האמריקני הראשון שהופיע מאחורי "מסך הברזל" של רוסיה הקומוניסטית. שנתיים לאחר מכן היתה להרכב השני שעלה להופיע ב Woodstock המיתולוגי אחרי ג'ימי הנדריקס.

אלבום הבכורה של הלהקה הכיל את הסינגל הקלאסי שנכתב ע"י גיטריסט הלהקה דאז אל קופר, You'll Ever Know" "I Love You More Than ואת השיר I can't Quit Her"" שהפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם הלהקה.

אלבומה השני בשנת 1968 הפך להצלחה אדירה, מכר למעלה כ- 5 מיליון עותקים וקיבל אלבום פלטינה מרובע. הסינגל ""And When I die הגיע למקום השני במצעד מכירות הסינגלים האמריקאים.

השיר You've Made Me So Very Happy"" הפך מאז לאחד מלהיטי הג'אז רוק הגדולים של הז'אנר ואילו הסינגל " Spinning Wheel "הפך לאחד מלהיטיה הגדולים ואחד משירי הרית'ם אנד בלוז המוכרים בכל הזמנים.

לישראל תגיע הלהקה עם ההרכב הנוכחי שלה. 7 נגנים מיומנים המשמרים את המותג והמסורת המפוארת של "דם, יזע ודמעות" ביניהם סולן הנשמה האמריקאי – Bo Bice אחד המתמודדים הבולטים ביותר בתולדות התוכנית "אמריקן איידול".

מכירת הכרטיסים תחל ביום שני 8.1.18 בשעה 08:00

מחירי הכרטיסים: החל מ 299 עד 559 שקלים.

