האירוויזיון מגיע לירושלים בזכות הצעצוע של נטע

ישראל זכתה בתחרות הזמר האירופית האירוויזיון שנערכה בליסבון ותארח את התחרות הבאה שתתקיים בשנה הבאה בירושלים. נטע: ״תודה שבחרתם בשונה, כפרה עליכם״.

קרוב לשעה 2 בלילה אירע הדבר אחרי ערב דרמטי, כשנטע ברזילי דורגה ראשונה עם השיר טוי.

השיר הישראלי הקדים את השירים מקפריסין ומאוסטריה.

אחרי הזכיה יצאו אלפים לחגוג את הניצחון התרבותי בכיכר העירייה בתל אביב וחלקם נכנסו להשתכשך במי הבריכה בחזית הבניין.

ראש הממשלה נתניהו מיהר לציית:

הנשיא ריבלין:

"גאים בך נטע יקרה. מחכים לכולם בשנה הבאה בירושלים!"

ראש העיר ירושלים ניר ברקת:

"נטע כפרה עליה הביאה לירושלים ולעם ישראל מתנה גדולה ומרגשת ליום ירושלים שיחד עם העברת השגירות לבירה שמה את ירושלים על ראש שמחתו של העולם כולו. עיריית ירושלים תעניק את כל הסיוע הדרוש לקיום אירויזיון 2019 בבירת ישראל ויחד נחשוף את פניה היפות של ירושלים לכל בית בעולם".

עניין מרכזי

Will this be the winning performance of #Eurovision?

Watch #TOY by @NettaBarzilai now!#ISR #VOTEISRAEL pic.twitter.com/PM721nkBe2

— כאן (@kann) May 12, 2018