נטע אחרי הזכיה: עכשיו הכי בא לי לאכול חומוס

ולמי שהלך לישון כשתחרות הזמר האירופית האירוויזיון התקיימה בליסבון במוצאי שבת הנה הקליפ שכבר צבר עשרות מיליוני צפיות.

במסיבת העיתונאים בסיום התחרות נשאלה נטע מה בא לך לעשות עכשיו הכי הרבה והשיבה: ״לאכול מנה של חומוס״. נטע ברזילי, דיברה אנגלית שוטפת ומשובחת, השיבה בתבונה על כל השאלות וגוללה את סיפורה האישי מזימונה לתחרות הריאליטי ועד להופעתה בתחרות האירופית.

היא סיפרה ש-30 דקות ההצבעה היו מורטות עצבים אבל למזלה היתה ללא המשקפיים כך שלא ראתה מה בדיוק התחולל ברגעי הדרמה והסתמכה רק על מה שדיווחו לה.

נוע אמרה שתמשיך להיות היא, ללכת על הקצה, ולעשות מוסיקה שונה. היא הבטיחה לא להתחתן בקרוב ולהמשיך לעשות מוסיקה עד יום מותה. נטע הזמינה את כל העולם להגיע בשנה הבאה לישראל ולראות מה זאת חגיגה ישראלית אמיתית.

Will this be the winning performance of #Eurovision?

Watch #TOY by @NettaBarzilai now!#ISR #VOTEISRAEL pic.twitter.com/PM721nkBe2

— כאן (@kann) May 12, 2018