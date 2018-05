ענקית הרכב הגרמנית BMW הודיעה על ריקול. כלומר קריאה דחופה להיכנס למוסך לאחר שתחקיר של ה-BBC הבריטי חשף תופעה מסוכנת לפיה עלול להיווצר מצב של כיבוי מנוע תוך כדי נסיעה

החברה הגרמנית הכריזהבשלב הראשון על ריקול ל-312,000 מכוניות ב.מ.וו בבריטניה מדובר במכוניות מסוגים שונים

The company confirmed that a second recall, which affects 312,000 BMW 1 Series, 3 Series, the Z4 and its X1 gasoline and diesel models. It comes after an investigation by BBC's Watchdog that found cars could cut out