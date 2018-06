טרור איסלאמי מתגבר באפריקה עלול לזלוג לכיווננו

סערה בכדורגל האפריקאי: : סרט דוקומנטרי חדש חשף את שחיתות בכירי התאחדות הכדורגל בגאנה התאחדות הכדורגל הגנאית פורקה בסוף השבוע שעבר (ו׳) בהוראת בית המשפט המקומי לאחר חשיפת פרשת שחיתות שבראשה עמד ראש ההתאחדות המקומית, קווסי נייאנטקווי אשר תועד מקבל שוחד של 65 אלף דולר בסרט דוקומנטרי ששודר בBBC Africa. את הסרט הכין אנס אמרייו אנס, כתב גנאי שחושף פרשיות שחיתות אשר שמר עד היום על זהות בדויה ולא חושף את פרצופו. בסרט ששודר, ״ ,“When Greed and Corruption Become the Normחושף העיתונאי תיעוד של מצלמות נסתרות מתוך פגישות עם ראשי ההתאחדות ולא פחות מ-77 שופטים, חלקם תועדו מקבלים תשלום שוחד לפני משחקים בליגת העל המקומית. בקרב עיתונאים פורסם השבוע חשש שפיזור ההתאחדות, בהוראת הממשלה, יביא להדחת גאנה מהשתתפות בתחרויות בינלאומית של פיפ״א האוסרת על התערבות פוליטית בעסקי הכדורגל. לאחר התפוצצות הפרשה והתפטרות נשיא ההתאחדות הגיב אנס על האירועים האחרונים ואמר: ״אני חושב שאפריקה יכלה לעשות עבודה טובה יותר במפת הכדורגל העולמית אם לא היו לנו אנשים לא רצויים שמסתננים לזירה הזו״, הוא אמר לסוכנות הידיעות רויטרס. ״הכדורגל צריך להיות ענף שמאחד אפריקאים למרות ההבדלים הפוליטיים, הלב והראש שלו נושמים כדורגל ואסור לנו שהשחיתות תהרוג את האחדות הזאת״. לראשונה מזה עשור לא תשתתף נבחרת ה״כוכבים השחורים״ במונדיאל שייפתח היום ברוסיה. בתחקיר של אנס תועד נשיא ההתאחדות מקבל לידיו את השוחד לאחר שהאדם איתו נפגש מציע לו חוזה חסות למשחקי ליגת העל בשווי 5 מיליון דולר, ובתגובה מציין בפניו הנשיא ש20-25 אחוזים מכספי החסות צריכים לעבור לחברה אשר בבעלותו. בעקבות הפרשה הודיעה ההתאחדות לכדורגל על עצירה מוחלטת של כל משחקי הכדורגל המקצועניים במדינה. (כתבה: Okayafrica, צילום: אתר ההתאחדות) לקרוא עוד >>