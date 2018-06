התרגשות: בראט פיט ודיקאפריו בסרט חדש של טרנטינו

התקשורת ההוליבודית מפרסמת היום דיווח מרטיט: טרנטינו מצלם סרט חדש שכוכביו הם בראט פיט וליאונרדיו דיקאפריו. לצידם יופיעו שורה של כוכבים גדולים בהם אפילו אל פאצ׳ינו.

לא נמסרו פרטים על הסרט אך ידוע שההקופה היא שנות השישים והשניים יהיו סוג של בלשים שיפתרו תעלומה בנוסח ״ספרות זולה״.

בסרט של קוונטין טרנטינו ייקרא (Once Upon A Time In Hollywood), ואצלנו כבר ימצאו איזה תרגום מופרך, כרגיל. זו הפעם הראשונה שהשניים מככבים באותו סרט אם כי כל אחד מהם כבר עבד אצל טרנטינו: דיקטפריו ב"ג'נגו ללא מעצורים" ופיט ב"ממזרים חסרי כבוד".

בין השחקנים הנוספים בסרט יהיו

דמיאן לואיס, קורט ראסל, טים רות', מייקל מדסן, טימותי אוליפנט, לוק פרי ונוספים המוכרים מסרטיו האחרים של הבמאי הדגול. חוץ מזה אין לשכוח את הפסקול. כל סט שלו הוא מעשה מחשבת גם בלהיטים שמלווים את האירועים.

על פי ההערכה הסרט יגיע למסכים בקיץ הבא לא לפני כן.

