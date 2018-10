שארל אזנבור האחד אין שני לו עבר לשיר בגן העדן

שארל אזנבור עבר לשיר בגן העדן. הלך מאיתנו אחד הזמרים הגדולים בהיסטוריה. שארל אזנבור הצרפתי מת והוא בן 94. הופיע בכל מקום בעולם עד ימיו האחרונים, כולל בישראל.

הביוגרפיה שלו לפי ויקיפדיה:

אזנבור נולד בפריז, צרפת, להורים מהגרים ארמנים, והכיר את עולם התיאטרון מגיל צעיר בזכות הוריו האמנים. הוא התחיל להופיע בגיל 9. פריצתו הגדולה הייתה כאשר אדית פיאף שמעה אותו שר ואירגנה לו סיבוב הופעות איתה בצרפת ובארצות הברית.

הוא זכה לכינוי "פרנק סינטרה הצרפתי", ורוב שיריו עסקו באהבה.

מלהיטיו הגדולים ניתן למנות את Toi et Moi, She, Que C'est Triste Venise, Yesterday When I Was Young, La Bohème ועוד.

בשנות ה-70 זכה אזנבור להצלחה בבריטניה בזכות שירו "She" שהגיע למקום הראשון במצעדים. בסך הכל מכר אזנבור למעלה מ-100 מיליון מתקליטיו ברחבי העולם, והופיע בכ-60 סרטים.

בשנת 2011 קיבל את פרס סקופוס היוקרתי, המוענק מטעם אגודת הידידים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

אזנבור המשיך להופיע גם בגילו המתקדם. הוא הופיע בישראל ב-23 בנובמבר 2013 בהיכל הספורט ביד אליהובתל אביב.[1] ב-15 במרץ 2014 הופיע פעם שנייה ביד אליהו,[2] ויום לפני כן ערך טקס בר-מצווה לנכדו היהודי בכותל המערבי בירושלים.[3] ב-28 באוקטובר 2017 חזר והופיע בהיכל מנורה מבטחים.[4] אזנבור היה אמור להגיע להופעה נוספת בישראל בחודש יוני 2019 במסגרת סיבוב הופעות עולמי שהיה אמור לחגוג את יום הולדתו.

