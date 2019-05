גם בלי האחים פוגרטי אל תחמיצו את ממשיכי קרידנס קלירווטר

להקת קרידנס קלירווטר רבייבד, להקת המחווה ללהקה האגדית Creedence Clearwater Revival, מגיעה בפעם הראשונה לישראל בתחילת החודש הסא לשתי הופעות.

הלהקה ללא הסולן האגדי שלה טום פוגרטי תופיע ב-2 ביוני בהיכל התרבות בתל אביב ולמחרת במרכז הקונגרסים בחיפה.

למרות שמדובר בשם דומה צריך לציין כי להקת קרידנס קלירווטר רבייבד, היא להקת המחווה ללהקה האגדית Creedence Clearwater Revival. הלהקה היתה מהבכירות ברוק העולמי בשנות ה-60 וה-70. היא מכרה כ-120 מיליון אלבומים ברחבי תבל.

הלהקה המקורית התפרקה ב- 1972 ולאחר מכן כל אחד מהאחים שהנהיגו את הלהקה פתח בקריירת סולו. כיום מי שמוביל את Creedence Clearwater Revived הוא הסולן והגיטריסט פיטר ברטון. שירי הלהקה המקורית משלבים מוסיקה אמריקאית שורשית ובסיסית, לצד מוזיקת הקאנטרי עם מקצבים של הרוקנרול של דרום ארצות הברית, רית’ם אנד בלוז ועוד, וזאת בניגוד למגמה של השתלטות הלהקות הבריטיות כמו הביטלס והרולינג סטונז על המוזיקה האמריקאית.

בזמן שרוב הלהקות נעו לכיוון הרוק הפסיכדלי והרוק המתקדם, היו אלה ה CCR שחזרו למקורות.

להיטים רבים של הלהקה המקורית הינם גרסאות מחודשות לשירי בלוז ורוקנרול משנות ה- 50 ותחילת ה- 60.

חבריי הלהקה כיום הם:

הסולן והגיטריסט פיטר ברטון , המתופף ג’ף המונד , שירה וגיטרה גרהם פולוק, על הבס אלן סגר.

בהופעה תנגן הלהקה את הקלאסיקות Have You Ever Seen the Rain, Lodi, Proud Mary, Fortunate Son, Who’ll Stop the Rain, Run Thru