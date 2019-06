הזדמנות לחוקרים ולדוקטורנטים לפרסם בכתבי עת מדעיים

ארגון IEEE מודיע על 14 כתבי עת חדשים ופתוחים

IEEE מעניק יותר אפשרויות איכותיות לכותבים ולחוקרים

פיסקטווי (PISCATAWAY), ניו ג’רזי, 11 ביוני 2019 /PRNewswire/ —

IEEE, הארגון המקצועי הטכני הגדול בעולם המוקדש לקידום הטכנולוגיה למען האנושות, הודיע היום על השקת 14 כתבי עת פתוחים המוגדרים כ-gold journals, אשר עוסקים במגוון רחב של טכנולוגיות, כולל טלקומוניקציה, מחשוב, הנדסה ביו-רפואית, טכנולוגיה של כלי רכב, עיבוד אותות, אפליקציות תעשייתיות, חשמל ואנרגיה ועוד. כתבי העת יחלו לקבל מאמרים בסתיו 2019, ויפרסמו את המאמרים הראשונים בראשית שנת 2020.

IEEE, שהוא ארגון ללא מטרות רווח, הוא גם מוביל גלובלי בהנדסת חשמל ובתחומים קרובים, ומפרסם 23 מתוך 24 כתבי העת העוסקים בהנדסת חשמל ובהנדסת אלקטרוניקה אשר נמצאים במקומות הראשונים לפי אימפקט פקטור. “תוכנית הפרסום של IEEE ממשיכה לצמוח ולהתפתח,” מסר סטיבן וולבי (Stephen Welby), מנכ”ל ומנהל תפעול ראשי של IEEE. “IEEE ממשיך לתמוך במדע פתוח ולספק יותר אופציות ואפשרויות בחירה כדי לתמוך בעבודה ובצרכים של כל המחברים והחוקרים – אלה שמעדיפים לפרסם בכתבי עת מסורתיים, שיש לרכוש מנוי עבורם, או אלה שמעדיפים או צריכים לפרסם בכתבי עת פתוחים.”

המערכות העצמאיות של כתבי העת יקדמו את המחויבות של IEEE לפרסם מאמרים באיכות גבוהה, כולל מחקרים הנמצאים בחזית הקדמה ופריצות דרך חדשניות בטכנולוגיה. כל אחד מכתבי העת החדשים יפעל בהתאם לסטנדרטים הגבוהים שביסס ארגון IEEE באשר לשיפוט עמיתים, תוך התבססות על קהילות של מומחים טכניים במטרה להמשיך ולפרסם את התכנים שיזכו לציטוטים הרבים ביותר. לכל אחד מכתבי העת יהיה עורך אחראי שהינו מומחה המצטיין בתחומו.

כתבי העת החדשים, הפתוחים במלואם, מבית IEEE, כוללים, בין השאר, את כתבי העת הבאים:

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

כתבי העת החדשים הללו מהווים תוספות משמעותיות לפורטפוליו הידוע והמכובד של כתבי העת הפתוחים מבית IEEE, אשר כולל, בין השאר, את כתבי העת הבאים: IEEE Access®, IEEE Photonics Journal, IEEE Journal of the Electron Devices Society, IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, וכן IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

מדורים בנושאים חדשים ב- IEEE Access

IEEE Access, כתב העת הרב תחומי הפתוח מבית IEEE, ישיק בקרוב מדורי-משנה, אשר מוקדשים לתחומי התמחות ספציפיים, בתיאום עם הקהילות הטכניות הבאות של IEEE: אגודת IEEE לטכנולוגיות השידור (IEEE Broadcast Technology Society) אגודת IEEE לאריזת מוצרי אלקטרוניקה (IEEE Electronics Packaging Society), אגודת IEEE לפוטוניקה (IEEE Photonics Society), אגודת IEEE לאמינות (IEEE Reliability Society), אגודת IEEE להנדסה ברפואה ובביולוגיה (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society), אגודת IEEE לחשמל ואנרגיה (IEEE Power & Energy Society) ואגודת IEEE לטכנולוגיות רכב (IEEE Vehicular Technology Society).

ועוד תוספות חדשות

כמו כן, מתכנן IEEE להפוך את כתב העת IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensingלכתב עת פתוח לחלוטין בשנת 2020.

כל האפשרויות החדשות לכתבי עת פתוחים יענו לחלוטין על מנדט המימון, כולל תוכנית S, שכן כל המאמרים יפורסמו במסגרת Creative Commons Attribution License (CC-BY), רישיון המאפשר למחברים לשמור על זכויות יוצרים.

כתבי העת הפתוחים החדשים ומדורי המשנה יפורסמו על פלטפורמת Xplore® של IEEE, שנכנסים אליה כחמישה מיליון משתמשים ייחודיים מידי חודש. ניתן למצוא מידע נוסף אודות כל אחד מן הכותרים הללו באתר open.ieee.org.

אודות IEEE

IEEE הוא ארגון המקצועי הטכני הגדול בעולם המוקדש לקידום הטכנולוגיה למען האנושות. באמצעות הפרסומים שלו, הזוכים לציטוטים בהיקף נרחב, הוועידות, הסטנדרטים הטכנולוגיים והפעילויות המקצועיות והחינוכיות, IEEE הינו קול מהימן במגוון נרחב של תחומים, הנעים החל ממערכות תעופה וחלל, מחשבים וטלקומוניקציה ועד הנדסה ביו-רפואית, אנרגיה חשמלית ומוצרי צריכה אלקטרוניים