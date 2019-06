תיאטרון קליפה שובר מוסכמות

תיאטרון קליפה מציג את הפרויקט ” We Could Be Heroes” . הפרויקט, הינו אירוע פרפורמטיבי, אשר יוצג לקהל הרחב במרחב ציבורי החל מה-1 ביולי וב-40 ערים שונות ברחבי הארץ. הפרוייקט נולד מתוך החלטת הקבוצה לסגור את ביתה, עם במת הblack box, ברחוב הרכבת 38 ולצאת מהקופסא כבר בחודש יוני הקרוב.

קבוצת קליפה מאמינה שנדרשת חשיבה ארגונית חדשה בתחום התרבות בארץ. בפרויקט ” We Could Be Heroes” התיאטרון שובר את המוסכמות לגבי מימון תרבות ובמקום הכספים שנדרשים על מנת לקיים הצגה ובעיקרם השכרת אולם, שיווק, פרסום ומאמצים להביא את הקהל לתיאטרון. את אותם הכספים בדיוק התיאטרון בוחר להשקיע כעת בהפקה חדשה, מעוררת מחשבה הניתנת לקהל בחינם.

המנהלת האמנותית של התיאטרון , עידית הרמן, אשר הגתה את הרעיון אומרת: “מדובר בהתבוננות אחרת בהנגשת אמנות לקהל הרחב ובשימוש מוצדק בכספי ציבור לתרבות. מבחינתנו, זהו ניסוי תיאטרלי לכל דבר ונעשה פה תחקיר מעמיק הן על העבודה והן בבחירת הלוקיישן. במהלך חודש אפריל קיימנו פיילוט שעבד נהדר וכעת נציג ביותר מ40 ערים ברחביי הארץ ומעל 10.000 צופים יזכו לצפות בפרויקט. אני גם מאמינה שאחרינו יאמצו את השיטה תיאטראות ומוסדות תרבות נוספים בישראל״.

במהלך חודש יולי התיאטרון יקיים את סיבוב הופעות ברחבי הארץ

איך זה עובד בפועל? להקת השחקנים תגיע למקום מרכזי בערים ותציג את הפרויקט שאורכו כשעה.

קרדיטים:

יצירה ועיצוב: עידית הרמן , ליווי אמנותי: גל וולינץ, עיצוב תנועתי: ארתור אסטמן

מנהל הפקה: דרור ליברמן

משתתפים: קזויו שיונוירי, רפאל האוגס, צבי פטרקובסקי, אנאל בלומנטל, אנה זקרבסקי, אליאן ולג׳י, אור לב ארי, מיכל אסתר קציר, גל לוינסון, מעין חורש.