פוענח רצח בדרום הארץ

חוקרי היחידה המרכזית במרחב נגב של משטרת ישראל סיימו את מלאכת חקירת המקרה בו נורה למוות צעיר ביישוב חורה בחודש יוני השנה.

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בתאריך 17.6 התקבל במשטרת ישראל דיווח אודות ירי ביישוב חורה. מהמקום פונה תושב היישוב בן 18 ומבית החולים נמסר על מותו.

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למקום הגיעו כוחות משטרה רבים ובתם הערכת מצב הוטלה החקירה על היחידה המרכזית במרחב נגב.

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מהלך ימי החקירה ותוך ביצוע פעולות חקירה מתקדמות נודעה זהותם של חשודים ובתאריך 2.7 ו 15.7 נעצרו תושב חורה ושני תושבי לוד כחשודים במעשה ולאחר שעפ”י החשד היו בבריחה בשטחי הרש”פ.

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מעצרם של החשודים, תושבי לוד בני 20 ו 21 ותושב חורה בן 22, הוארך מעת לעת.

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עם התקדמות החקירה עלה כי עפ”י החשד כי החשודים ארבו לקורבן מחוץ למכולת ביישוב חורה ברכב אשר מקוריותו זוייפה, אז בוצע לעברו הירי ומיד לאחר מכן נמלטו ליער יתיר שם העלו את הרכב באש והחלו בבריחה, ראשית ללוד ולאחר מכן ליריחו וקלקיליה שם נעצרו.

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עפ”י החשד ראשיתו של האירוע לפני 4 שנים בסכסוך בין החשוד המרכזי שנעצר, תושב חורה, לבין הקורבן, כאשר החשוד נטר לו על במשך השנים והמתין לשעת כושר לפגוע בו כפי שלבסוף אירע באותו ערב מצער.

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עם תם מלאכת החקירה המורכבת הוגשה לבית המשפט הצהרת התביעה בדבר כוונתה להגיש כתב אישום ומעצרם של השלושה הוארך עד ה 9.8

*”משטרת ישראל מנהלת מאבק עיקש בנגע האלימות ופעלה במקרה זה כמו במקרים אחרים תוך הפעלת מיטב הכלים העומדים לרשותה ונחישותה בביצוע משימותיה. זמן ומקום לא יהוו מפלט עבור חשודים בביצוע עבירות פליליות”, כך נמסר ממשטרת ישראל.

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

*شرطة إسرائيل تواصل عملها على مكافحة العنف في المجتمع العربي وتنجح بفك جريمة القتل ال 23 منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي*

*محققو وحدة مركزية في الشرطة ينجحون بفك رموز جريمة مقتل أحد سكان الحورة*

أنهى محققو الوحدة المركزية في مديرية النقب للواء الجنوب في شرطة إسرائيل التحقيق في قضية مقتل شاب رميا بالرصاص في بلدة الحورة التي وقعت خلال شهر حزيران من هذا العام.

في 17 حزيران، تلقت الشرطة بلاغ حول إطلاق نار في بلدة الحورة في الجنوب. إثر إطلاق النار أصيب شاب البالغ من العمر 18 عامًا من سكان البلدة بإصابات بالغة فنقل الى المستشفى لكن للأسف الشديد هناك تم الإقرار عن وفاته .

على الفور سراعت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق

لفحص ملابسات الحادث.

بفضل تحقيقات مهنية وجذرية تم تحديد هوية الجناة، وفي يوم2 ו15 من شهر تموز، تم القاء القبض على أحد سكان الحورة (المشتبه المركزي) واثنين من سكان مدينة اللد كمشتبهين لتورطهم في الجريمة ومن ثم لاذوا بالفرار مناطق السلطة الفلسطينية.

وفق التقدم في التحقيق قامت المحكمة بتمديد توقيف المشتبهين، وهم إثنين من سكان اللد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 21 عامًا وأحد سكان حورا البالغ من العمر 22 عامًا، على ذمة التحقيق من وقت الى آخر.

وفق مواد البينات التي تم جمعها تبين وفق الشبهات، ان المشتبهين كانو قد نصبوا كمينًا للضحية خارج متجر في بلدة الحورة بعد ان استقلوا سيارة التي تم تزييف لوحات التشخيص التابعة لها، عندها أطلقت النار على الضحية ومن ثم لاذ المشتبهون بالفرار إلى غابة ياتير ليضرموا النيران في السيارة بمحاولة لطمس الحقيقة ومن ثم لاذوا الفرار، أولاً إلى مدينة اللد ومن ثم إلى أريحا وقلقيلية، هناك تم القاء القبض عليهم.

وفق الشبهات، تبين ان اندلع نزاع بين المشتبه المركزي أحد سكان الحورة

والضحية قبل حوالي أربع سنوات، حيث ترصد المشتبه المركزي للمرحوم على مر السنين وانتظر انتهاز الفرصة المثالية للإعتداء عليه، الى ان وقعت الحادثة المآساوية.

مع الانتهاء من التحقيق في هذه القضيه المعقده، وبناء قاعدة قرائن وأدلة ضد المشتبهين، قدمت النيابة العامة لواء الجنوب صباح هذا اليوم الى المحكمة تصريح مدعٍ الى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، حول نيتها لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم. لتقوم المحكمة بدورها بتمديد فترة توقيفهم حتى يوم 9.8.19.

*”شرطه اسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة، دون كلل وبشكل حازم من اجل مكافحة ظواهر الجرم الخطير والعنف خصوصا في المجتمع العربي، كما هو في هذه القضية، وحالات أخرى، مستخدمةً أفضل الوسائل المتوفرة لديها على تنفيذ مهامها لكشف الحقيق وإحالة المجرمين الى العدالة. سنواصل عملنا في اي وقت واي مكان لضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء الممتثلين للقانون وعلى تعزيز شعورهن بالآمان.”

עניין מרכזי