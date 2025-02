ההגרלה עשויה להניב את הגמר האירופי הגדול מכולם

הגרלת שלבי הנוקאאוט של ליגת האלופות, יוצרת את מפת דרכים ברורה עד הגמר הגדול במינכן. מבין 16 הקבוצות שנשארו, ארבע פייבוריטיות בולטות במיוחד נראות כבעלות הסיכוי הגבוה ביותר להניף את הגביע: ברצלונה, ריאל מדריד, ליברפול וארסנל.

כיצד נראה המסלול שלהן? מי עומדת בפניהן? ואיזה קרבות ענק עשויים להתרחש בדרך לגמר?

שמינית הגמר: מבחן האופי הראשון

השלב הראשון בנוקאאוט טומן בחובו כמה מוקשים לכל אחת מארבע הענקיות:

• ברצלונה – תפגוש את בנפיקה, קבוצה מנוסה שתמיד מסוכנת במשחקי נוקאאוט. אבל בארסה של צ’אבי מגיעה עם מומנטום, עומק בסגל ותחושת ביטחון אחרי שלב בתים מרשים.

• ריאל מדריד – תיאלץ לעבור את הדרבי המדרידאי מול אתלטיקו. קרב חם, פיזי ובלתי צפוי, אך ריאל תמיד מוצאת דרך לנצח במאני טיים, במיוחד בזירה האירופית.

• ליברפול – תקבל מפגש מרתק מול פריז סן-ז’רמן, שחולמת סוף סוף לזכות בתואר. הקרב בין מוחמד סלאח לקיליאן אמבפה עשוי להיות גורם מכריע בהתמודדות.

• ארסנל – אחרי קמפיין בתים מרשים, פוגשת את פ.ס.וו איינדהובן, קבוצה מסוכנת אך נחותה על הנייר. זו הזדמנות עבור מיקל ארטטה להוכיח שארסנל לא רק חזרה לליגת האלופות – היא כאן כדי להיאבק על כל הקופה.

רבע הגמר: המקום שבו הקרבות הגדולים מתחילים

אם ארבעת הפייבוריטיות יעברו, נגיע לשלב שבו כבר אין יריבות קלות:

• ברצלונה עלולה לפגוש את דורטמונד או ליל, מפגש נוח יחסית, אך כזה שיכול להפוך למסוכן אם הקבוצה תוריד את הרגל מהגז.

• ריאל מדריד עשויה להתמודד מול ארסנל, במה שיהווה מבחן ענק עבור הקבוצה הלונדונית – האם היא באמת מוכנה להתמודד מול האימפריה הספרדית?

• ליברפול תיתקל, במקרה הטוב מבחינתה, בקבוצה חלשה יותר כמו קלאב ברוז’ או אסטון וילה – או שתמצא את עצמה מול פ.ס.ז’ שוב, אם הצרפתים ינצחו את ההתמודדות ביניהן.

חצי הגמר: השלב שמכתיר גיבורים

כאן הדברים הופכים למורכבים באמת. אם ברצלונה, ריאל מדריד, ליברפול וארסנל אכן ישרדו את רבע הגמר, ייתכן ונראה את אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. סופר קלאסיקו בחצי הגמר! ברצלונה מול ריאל מדריד על הכרטיס לגמר – רגע היסטורי שלא קרה בליגת האלופות מאז 2002.

2. מאבק אנגלי-ספרדי: ליברפול נגד ריאל מדריד, בשחזור הגמרים הקודמים, וארסנל נגד ברצלונה, במה שיכול להיות הקרב המושלם בין פילוסופיות משחק.

הגמר הגדול: מי תניף את הגביע במינכן?

בהנחה ששתיים מארבע הגדולות יעפילו לגמר, האפשרויות הכי חמות הן:

• ברצלונה vs. ריאל מדריד – חלום הרומנטיקנים, הסופר קלאסיקו הגדול ביותר בהיסטוריה על הבמה הכי גדולה של הכדורגל האירופי.

• ליברפול vs. ריאל מדריד – שחזור היריבות הקלאסית מהגמרים הקודמים, כששני המועדונים יילחמו על היסטוריה נוספת.

• ברצלונה vs. ארסנל – שחזור גמר 2006, הפעם כששתי הקבוצות מציגות דורות חדשים של כדורגל התקפי וסוחף.

• ליברפול vs. ארסנל – גמר פרמייר ליג קלאסי בליגת האלופות, שמבטיח דרמה ענקית.

אז מי תזכה?

נכון לעכשיו, ריאל מדריד היא הקבוצה שהוכיחה הכי הרבה במפעל הזה, אבל ברצלונה, ליברפול וארסנל מגיעות בכושר שיא ויכולות להפתיע. הרבה תלוי בכושר השחקנים המובילים, בפציעות ובמצב הרוח של הקבוצות ברגעי האמת.

המסע לגמר במינכן מתחיל עכשיו – והשאלה הגדולה היא, מי תגיע לשם ותעשה היסטוריה?

