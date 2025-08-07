נמשכת הפעילות ההתקפית ברצועה

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות התקפית במרחב ח'אן יונס, לאיתור ולהשמדה של פירים ותשתיות תת-קרקעיות במרחב. במהלך היממה האחרונה חיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 162 פועלים במרחבים ג׳באליה ובדארג׳ תופאח, ביממה האחרונה הכוחות זיהו מספר מחבלים של ארגון הטרור חמאס וחיסלו אותם.

במקביל, כוחות אוגדה 99 ממשיכים לאתר ולהשמיד תשתיות מעל ומתחת לקרקע בצפון רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה, חטיבת האש (990) תקפה מבנים צבאיים של ארגוני הטרור ברצועה.

כמו כן, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה, וביממה האחרונה הכוחות השמידו מספר תשתיות טרור ואיתרו מספר פירים.

