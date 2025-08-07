סנטר אוקראיני הוחתם בהפועל ירושלים

הפועל ״בנק יהב״ ירושלים שמחה להודיע על החתמתו של הסנטר דמיטרו סקפינצב (27, 2.16) לעונה הקרובה, עם אופציה לעונה נוספת.

סקפינצב, יליד אוקראינה, החל את דרכו בבי.סי קייב, ועד מהרה לכד את עיניהם של צוות הסקאוט של הניו יורק ניקס, שהחתימו אותו על חוזה דו כיווני עם קבוצת הפיתוח. הוא נחשב לסנטר עם סייז מצוין, נוכחות מובהקת בצבע, ויכולת חסימה מוכחת. בשנתיים הראשונות שלו בג׳י ליג רשם ממוצעים של 10 נקודות, 6.7 ריב׳, 2.8 אסיסטים ו-1.6 חסימות. בעונה שעברה שיחק בקבוצת הפיתוח של פורטלנד והמשיך להראות יציבות עם 10 נק׳, 8.2 ריבאונדים וכמעט 2 חסימות למשחק.

מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: ״דימה יוסיף לנו קשיחות, ריבאונד, וקבלת החלטות טובה מתחת לסלים. מדובר בשחקן עם פוטנציאל אדיר ונוכחות בצבע״

