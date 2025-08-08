ביבי מלך ישראל ללא עוררין ועכשיו, היידה לכבוש את עזה למרות התנגדות הרמטכ״ל

נתניהו מעביר כל מה שהוא רוצה ולמחאות ברחבי ישראל ובעולם אין שום השפעה עליו. הוא השפיל את אייל זמיר שיצטרך להחליט אם הוא מבצע את ההחלטה שלטענתו תביא להריגת החטופים במנהרה או לדבוק במשרתו.

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס. צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

משמעות ההחלטה: מלחמת עזה תימשך עוד חודשים רבים ואולי יותר משנה עד לאחר הבחירות שבהן ייבחר בקלות מחדש, לדעתו לפחות.

ברוב קולות אומצו חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו,

השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד,

פירוז רצועת עזה,

שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה,

השגת ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

נתניהו החליט לכבוש באופן מלא את רצועת עזה לאחר שהגיע למסקנה כי אין עוד היתכנות לעסקת חטופים עם חמאס.

הרמטכ"ל אייל זמיר, המליץ לקבינט על דרך פעולה אחרת. לדעתו, עדיף להימנע מכיבוש ובמקום זאת יש להטיל מצור על האזורים שבהם חמאס נותר פעיל ברצועה.

הרמטכ"ל הציג את התכנית שלו קודם לכיתור, ואחר כך את תוכנית ההשתלטות אם יקבל הנחיה. בפתח דבריו אמר כי כניסה קרקעית לאזורים שבהם יהיו חטופים עשויה לסכן את חייהם. חמאס עדיין רואה בחטוף חי נכס, אבל במקרה של קרבה יתרה הסכנה גוברת. לדבריו, "אין לנו דרך להבטיח את חייהם אם ניכנס לאזורים שבהם הם מוחזקים. את חמאס חייבים להכריע ולמוטט וכך נעשה".

נתניהו ציין עם זאת כי "בכל שלב נוכל לעצור את המבצע, הוא לא בלתי הפיך". איתמר בן גביר התנגד ודרש שבכל מקרה ״יש ללכת עד הסוף".

״עניין מרכזי״