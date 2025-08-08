ספקית הנשק השנייה בגודלה בעולם הכריזה חרם על ישראל וביטלה עסקות ענק בעקבות החלטת נתניהו לכבוש את כל עזה

בעקבות הכיבוש הצפוי של כל הרצועה הכריז היום קנצלר גרמניה על הטלת חרם מלא של מכירת נשק וציוד ביטחוני לישראל. זו ההתחלה של גל החרמות עולמי שצפוי להפוך לצונאמי ויהפוך את נתניהו תלוי בלעדית בגחמות האישיות ובמצב רוחו המשתנה של דונאלד טראמפ.

הקנצלר פרסם הודעה שבה נאמר:

הפעולה הצבאי שאושרה אמש על ידי הקבינט הביטחוני הישראלי, מקשה עוד יותר, לדעת ממשלת גרמניה, על השגת הפסקת אש ושחרור החטופים.

״בנסיבות אלה, ממשלת גרמניה לא תאשר כל ייצוא של ציוד צבאי שניתן להשתמש בו ברצועת עזה עד להודעה חדשה", נכתב בהודעת הקנצלר.

"ממשלת גרמניה נותרה מודאגת מאוד מסבלה המתמשך של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. עם המתקפה המתוכננת, ממשלת ישראל נושאת באחריות גדולה עוד יותר לספק להם. עליה לאפשר גישה מקיפה למשלוחי סיוע, כולל לארגוני האו"ם ולמוסדות לא ממשלתיים אחרים. בעקבות הצעדים הנכונים שננקטו בימים האחרונים, על ישראל להמשיך ולשפר באופן מקיף ובר קיימא את המצב ההומניטרי בעזה", לשון ההודעה.

"לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מהטרור של חמאס. משא ומתן על הפסקת אש ושחרור החטופים הם העדיפות העליונה כרגע. אסור שלחמאס יהיה תפקיד כלשהו בעתיד של רצועת עזה", דברי הקנצלר הגרמני.

היקף הייצוא הביטחוני מגרמניה לישראל זינק במיוחד לאחר אירועי ה-7 באוקטובר וכיום יותר מ-30% מהייבוא הביטחוני של ישראל מגיע מגרמניה, והיא ספקית הנשק השנייה בהיקפה אחרי ארה"ב.

מתחילת המלחמה אישרה גרמניה ייצוא של נשק לישראל ביותר מ-1.8 מיליארד שקל ועתה מתחיל גל עולמי של החרמת משטר נתניהו על ידי מדינות המערב מה שהופך את ישראל לתלויה בלעדית בטראמפ.

בשנה שעברה בלבד סיפקה גרמניה לישראל ציוד בהיקף של מאות מיליוני יורו, כולל מנועים לטנקים, פגזים וחלקי חילוף. החרם יחמיר משמעותית את הפגיעה הבעיית מאוד של הבלאי במערכות הצבאיות כתוצאה מן השימוש האינטנסיבי מתחילת המלחמה בזירות השונות.

״עניין מרכזי״