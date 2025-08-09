כמו בסרטו הניצחי של צ׳רלי צ׳פלין ״הדיקטטור הגדול״ אבל הפוך – הבדיחה על חשבונך לרעת מדינת ישראל והעם היהודי

להבנת המצב אליו נקלע עם ישראל. הנה העובדות.

בישיבת הקבינט שבא נתניהו העביר את ההחלטה לכיבוש עזה, כל ראשי מערכת הביטחון ללא יוצא מהכלל התנגדו כולל הצבא, השב״כ, המוסד והמל״ל.

הרמטכ״ל אמר במפורש לנתניהו : אתה מכניס את חיילי צה״ל למלכודת מוות. החטופים ימותו והגופות ייעלמו.

אבל נתניהו השבוי בידי בן גביר, סמוטריץ׳ והבן שלו כפה את דעתו והעביר את ההחלטה שגררה מייד חרם נשק מגרמניה, כינוס דחוף של מועצת הביטחון שבו כל העולם יודיע לנתניהו שאל לו להעיז לבצע את המהלך. אמנם טראמפ יטיל וטו ואז החרמת ישראל תתגלגל באופן מדאיג עוד יותר.

הדיקטטור הגדול כבר כאן ואין מי שיקום ויושיע.

״עניין מרכזי״