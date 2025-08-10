 דילוג לתוכן
יום ראשון, 10 באוגוסט 2025
כמו בסרטו הניצחי של צ׳רלי צ׳פלין ״הדיקטטור הגדול״ אבל הפוך – הבדיחה על חשבונך לרעת מדינת ישראל והעם היהודי

רמי יצהר 10 באוגוסט 2025

להבנת המצב אליו נקלע עם ישראל. הנה העובדות ובראשן ההבנה הנדרשת שנתניהו מאריך את המלחמה במתכוון למשך שמונה חודשים לפחות כדי לסיים אותה ממש לפני הבחירות ולנצח בהן.

וזאת חובה לדעת: בישיבת הקבינט שבא נתניהו העביר את ההחלטה לכיבוש עזה, כל ראשי מערכת הביטחון ללא יוצא מהכלל התנגדו כולל הצבא, השב״כ, המוסד והמל״ל.

הרמטכ״ל אמר במפורש לנתניהו : אתה מכניס את חיילי צה״ל למלכודת מוות. החטופים ימותו והגופות ייעלמו.

אבל נתניהו השבוי בידי בן גביר, סמוטריץ׳ והבן שלו כפה את דעתו והעביר את ההחלטה שגררה מייד חרם נשק מגרמניה, כינוס דחוף של מועצת הביטחון שבו כל העולם יודיע לנתניהו שאל לו להעיז לבצע את המהלך. אמנם טראמפ יטיל וטו ואז החרמת ישראל תתגלגל באופן מדאיג עוד יותר.

הדיקטטור הגדול כבר כאן ואין מי שיקום ויושיע.

רמי יצהר
