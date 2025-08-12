איך לקבוע מחירון לבניית ממד: מדריך כולל

מחירון בניית ממ"ד – כמה באמת עולה לבנות מרחב מוגן?

בניית ממ"ד הפכה בשנים האחרונות לצורך חיוני עבור בתים פרטיים, דירות חדשות ותוספות בנייה. בין אם מדובר בפרויקט חדש או תוספת למבנה קיים, חשוב להבין מהם הגורמים המשפיעים על המחיר – ומהם טווחי העלויות המקובלים כיום בשוק. לפניכם מדריך מקיף שיעזור לכם להבין כמה עולה לבנות ממ"ד, מה נכלל במחיר, ואילו שיקולים כדאי לקחת בחשבון לפני קבלת החלטה.

מה זה ממ"ד ולמה צריך אותו?

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) הוא חדר מחוזק מבטון מזוין שמטרתו להגן על הדיירים בעת אזעקה או מתקפה טילית. אחת השאלות הנפוצות שעולות בקרב בעלי נכסים היא מה המחיר של בניית ממ"ד, במיוחד כאשר מדובר בהוספה למבנים ישנים. לפי תקנות פיקוד העורף, כל דירה חדשה בישראל מחויבת לכלול ממ"ד כחלק אינטגרלי מהמבנה. במבנים קיימים ניתן להוסיף ממ"ד כחלק משיפוץ או הרחבה, ולעיתים המדינה אף משתתפת במימון בפרויקטים של חיזוק מבנים במסגרת תמ"א.

מהם הגורמים המשפיעים על מחיר בניית ממ"ד?

גודל הממ"ד – גודל מינימלי לפי התקן הוא כ-9 מ"ר, אך רבים בוחרים להרחיב את השטח ל-12–14 מ"ר לצורכי שימוש יומיומי. ככל שהשטח גדול יותר – המחיר עולה בהתאם. סוג הקרקע והגישה לאתר – במבנים קיימים תוספת ממ"ד דורשת חפירה וביסוס, ולעיתים גם עבודות חיזוק. אם הגישה למקום מורכבת (למשל, באזור עירוני צפוף), זה עשוי להשפיע על עלויות הביצוע. רמת הגימור – ניתן לבנות ממ"ד בסיסי לפי דרישות פיקוד העורף בלבד, או להשקיע בגימור פנים מתקדם שכולל ריצוף, צבע, חלונות, חשמל ומיזוג. תוספות אלו ייקרו את המחיר הסופי. תכנון והיתרים – תהליך הבנייה כולל הוצאות על אדריכל, הגשת תוכניות לעירייה, קבלת היתר בנייה ופיקוח. גם שלב זה נושא בעלות נפרדת שיש לקחת בחשבון.

טווח מחירים מקובל לבניית ממ"ד

ממ"ד בסיסי בגודל 9 מ"ר : מחיר ממוצע נע בין 90,000 ל-120,000 ש"ח , כולל שלד, יציקות בטון, טיח, דלתות וחלונות ממוגנים.

: מחיר ממוצע נע בין , כולל שלד, יציקות בטון, טיח, דלתות וחלונות ממוגנים. ממ"ד משודרג (12–14 מ"ר) : טווח מחירים נע בין 130,000 ל-160,000 ש"ח , כולל עבודות גימור בסיסיות.

: טווח מחירים נע בין , כולל עבודות גימור בסיסיות. ממ"ד בתוספת עבודות פנים מלאות: המחיר יכול להגיע גם ל-180,000–200,000 ש"ח ואף יותר, בהתאם לרמת הפינישים.

מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים קבלן?

שהקבלן מוסמך לבניית ממ"דים ובעל ניסיון בתכנון מול פיקוד העורף.

ובעל ניסיון בתכנון מול פיקוד העורף. שהוא מספק אחריות רשמית על העבודה .

. שהמחיר כולל את כל המרכיבים – מהשלד ועד המסירה.

לסיכום, עלות בניית ממ"ד משתנה לפי פרמטרים רבים: גודל, תנאי השטח, רמת גימור ועמידה בתקנים. למרות ההוצאה הלא מבוטלת, מדובר בהשקעה בביטחון האישי ובשדרוג ערך הנכס. חשוב לבצע סקר שוק, לקבל הצעות מחיר מקבלנים מוסמכים ולבחור את מי שנותן את השילוב האופטימלי של מקצועיות, מחיר ושירות.