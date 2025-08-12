 דילוג לתוכן
יום שלישי, 12 באוגוסט 2025
הפצ״רית מזהירה: מימוש תוכנית נתניהו בן גביר בעזה עלול לסבך את ישראל בהאשמות לפשעי מלחמה

IMG_5882
יהושע יונתן 12 באוגוסט 2025

הפצ״רית – הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר-ירושלמי – מזהירה כי מימוש תוכנית נתניהו בן גביר לכיבוש עזה ולהנעת מאות אלפי אזרחים נוספים מבתיהם עלולה לסבך את ישראל בפשעי מלחמה הנוגדים את הדין הבינלאומי.

הפצרית מזהירה כי כיבוש שטח נוסף והנעת מאות אלפי פלסטינים לשטח מצומצם יגבירו את הלחץ המדיני והמשפטי על ישראל, ויפגעו בלגיטימציה שמדינות מסוימות העניקו להמשך המערכה.

לדבריה, כיבוש אזורים מאוכלסים מעבר לכ-75% משטח הרצועה, שבהם כבר שולט צה"ל, יטיל על ישראל אחריות לניהול האזרחי של אותם אזורים, לרבות דאגה לסיוע הומניטרי, מזון, מים, חינוך, רפואה ותשתיות.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף את דבריה ואמר, "אני קורא לראש הממשלה לא להירתע מהתדרוכים של בכירים בצה"ל בהובלת הרמטכ"ל לסיכול התכנית שלנו לכבוש את עזה״.

״עניין מרכזי״

צילום: דובר צה״ל.

פוליטיקהחדשות

תמונה של יהושע יונתן
יהושע יונתן

