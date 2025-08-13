סופסוף: אליפות הכדורסל תוכרע בסדרה של הטוב בחמישה משחקים

*לראשונה זה 21 שנה: אליפות המדינה תוכרע בסדרה של הטובה מ-5 משחקים*

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל האריכה את סדרות חצי הגמר והגמר של הליגה ל-5 משחקים. עוד הוחלט, כי לאור הגדלת הכנסות הליגה, חלק מהכנסת הקבוצות מהליגה תתבסס על מצוינות ותנאים מדידים.

*יושב ראש ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: ״החזרה לשיטת הטובה מ-5 נועדה קודם כל עבור האוהדים, כדי להעניק להם את חוויית הספורט המרתקת והמעניינת ביותר״*

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל, בראשות היו"ר ארי שטינברג, החליטה על הארכת סדרות חצי גמר וגמר הפלייאוף בליגה לשיטה של הטובה מ-5 משחקים החל מהעונה הקרובה. זו תהיה הפעם הראשונה מאז עונת המשחקים 2004-2005 שגורל האליפות יוכרע בסדרה שכזו.

בנוסף, החליטה ועדת הדח"צים, שהוסמכה על ידי דירקטוריון הליגה, ששיטת המשחקים תישאר בעינה: העונה הרגילה תימנה 26 מחזורים ולאחר מכן מקומות 1-6 יעפילו ישירות לרבע גמר הפלייאוף, מקומות 7-10 יאבקו על שני הכרטיסים הנותרים לסיבוב הראשון בפלייאוף בשני סיבובי פליי-אין ואילו ארבע המדורגות במקומות 11-14 יגררו איתן את התוצאות מכל העונה לבית התחתון, בו יערכו שישה מחזורים נוספים ובסיומם יוכרעו שתי היורדות לליגת המשנה.

מועד רישום הסגל למשחקי העונה הרגילה והפלייאוף יהיה ב-10:00 בבוקר ביום המשחק, כאשר בסדרות רבע הגמר יותר חילוף בודד של זר לאורך הסדרה ואילו בשלבים המתקדמים יותר לא תהיה הגבלה על חילוף הזרים. בגביע ווינר סל ניתן יהיה לרשום שישה זרים, בכפוף לאישור ארגון השחקנים.

מועד העברות השחקנים בתוך ליגת ווינר סל יוגבל עד לתאריך האחד במרץ. לאחר תאריך זה ועד ה-15 באפריל, ניתן יהיה לבצע העברות רק לשחקנים שלא הופיעו בליגת ווינר סל באותה עונה. כל קבוצה תוכל לרשום עד 10 זרים לאורך העונה כולה, כאשר בכל משחק היא תהיה חייבת לרשום בטופס המשחק מינימום של ארבעה ומקסימום של חמישה.

בתוך כך, כפועל יוצא של שינוי השיטה וכתוצאה מגידול בהכנסות הליגה, חלק מהכנסת הקבוצות מהליגה תהיה מורכבת בעמידה בתנאים אמפיריים המעודדים מצוינות והשמת דגש על האוהדים.

*ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל*: "ליגת ווינר סל פועלת עבור האוהדים. הם זכות הקיום שלנו והסיבה שאנחנו שואפים כל הזמן להשתפר. ההחלטות שהתקבלו, הכוללות את ההחלטה להחזיר את סדרות חצי הגמר והגמר לשיטת הטובה מ-5, הן חלק מהמאמץ הזה, והן יעניקו לקהל חוויה עשירה, מותחת ומלאה יותר, בדיוק כפי שמגיע לו"

״עניין מרכזי״