גם לסופר קאפ כמעט היו חוקים משלו עד שטוטנהם בעטה לעצמה פנדל בראש

הסופר קאפ האירופי כבר הסתמן כהפתעה מוחלטת. בדקה ה-85 הובילה טוטנהם 0:2 ואלופת אירופה נראתה רע. ואז זה קרה משום מרוץ צצו שערי השיוויון ומשם לפנדלים.

זה היה אמור להיות ערב קליל לתרנגולים. שתי נגיחות, יתרון כפול, ושליטה מוחלטת על הדשא – כל מה שנותר היה להרים את הגביע ולחייך למצלמות. אבל בכדורגל, כמו בפוליטיקה, שום דבר לא גמור עד שזה באמת נגמר. ובאודינה אמש (13 באוגוסט), זה נגמר בבעיטה צרפתית חדה לפינה, בפנים של הלונדונים, עם חיוך פריזאי רחב והגביע היוקרתי של אלוף האלופים האירופי עושה את דרכו לסן־ז’רמן.

פתיחה טוטנהמית מושלמת

תומאס פרנק, המאמן החדש של התרנגולים, פתח בתכנית משחק מדויקת: לחץ גבוה, קצב מטורף וניצול מושלם של כל חור בהגנה הצרפתית. בדקה ה־39 זה השתלם – ג’יימס מדיסון הרים קרן מדויקת, כריסטיאן רומרו התרומם מעל כולם ונגח בעוצמה לרשת. 0:1 לטוטנהם, ואנגליה באקסטזה.

הכפלה והרגשת ביטחון מזויפת

שתי דקות בתוך המחצית השנייה, טוטנהם שוב הכניעה את שביילייה. הפעם היה זה דיאן קולוסבסקי שהעביר כדור רוחב חד למיקי ואן דה ון, שדחק פנימה מקרוב. 0:2, והיציע הלונדוני כבר שר “We Are The Champions” כאילו זהו שיר הסיום.

הקאמבק שלא האמינו שיגיע

ואז – הדקות שהפכו סיפור בטוח לטרגדיה אנגלית. בדקה ה־85, לי קאנג־אין קיבל את הכדור, חלף על פני שני מגנים ושלח בעיטה חדה לפינה – 1:2, והתקווה של פ.ס.ז חזרה לחיים.

בתוספת הזמן, כדור גובה מצא את גונסאלו ראמוס, שנגח פנימה – 2:2, וההלם היה טוטאלי. הפנים של פרנק אמרו הכול: מ״אנחנו מרימים גביע״ ל״מה לעזאזל קורה פה?!״

פנדלים – ההבדל בין עצבים מפלדה לקריסה

בדו־קרב מהנקודה הלבנה, פ.ס.ז שמרה על קור רוח. ואן דה ון ומתיס טל החמיצו, נונו מנדש בעט בעוצמה לפינה וחתם – 3:4 לצרפתים בפנדלים, אחרי 2:2 ב־90 דקות.

מה אמרו הגיבורים והמאוכזבים

תומאס פרנק: “שלטנו ברוב המשחק, אבל ברמות האלה – טעות אחת, ואתה משלם.”

לואיס אנריקה: “תמיד האמנו. בכדורגל אין לוותר עד השריקה האחרונה.”

לי קאנג־אין: “ידעתי שזו ההזדמנות שלי להחזיר אותנו לחיים.”

היסטוריה נכתבת בפריז

פ.ס.ז הופכת למועדון הצרפתי הראשון שזוכה בסופר־קאפ האירופי, ומשלימה עונה חלומית עם ארבעה תארים. לי קאנג־אין נכנס להיסטוריה כשחקן האסייתי הראשון שכובש בגמר המפעל.

שורה תחתונה

טוטנהם יצאה מהערב הזה עם לב שבור ותחושת החמצה מרה. פ.ס.ז יצאה עם גביע, היסטוריה וסיפור שיסופר עוד שנים. ואם יש מוסר השכל – הוא פשוט: בכדורגל, כמו בחיים, לעולם אל תחשוב שניצחת עד שהשופט שורק.

