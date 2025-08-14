הושלם המהפך של נתניהו: הפך משיחי קיצוני המוכן להקריב את הישראלים ואת יהודי העולם על מזבח הזיה מסוכנת

בנימין נתניהו עבר מטמורפוזה שישראל עוד לא מבינה את עומקה, העקיפה ומידת מסוכנותה להמשך קיומה של מדינת ישראל ושלומו של העם היהודי בכל מקום אחר בעולם. במידה רבה הוא מזכיר את הדוקטרינה של חלק מאויבינו הגורסים בגלוי: ניצחון או מוות.

נתניהו טבע את עקרון הניצחון המוחלט ובכך הוא מאמץ את תורת הנגד של אלה מהערבים הכי קיצונים שעבורם שלום או הודנה ניצחית אינם אופציה. מבחינתם זה ניצחון או להיות שאהיד.

העם היהודי הקטן והגאה שורד אלפי שנים בזכות חוכמתו ולא בכוח החרב. אנחנו עם קטן עד זעיר יחסית ל-1.7 מיליארד המוסלמים כשגם מילארדים הנוצרים והאחרים אינם בדיוק חובבי ציון. שרדנו, הצלחנו, חיינו ופרחנו בזכות התבונה לחיות במסגרת המגבלות תוך מימון. עכשיו אותו נתניהו שבעבר הוביל אותנו להצלחות כמו גם לכשלונות גלש למשיחיות גמורה מסוכנת מאין כמותה.

את ההוכחה סיפק היום נתניהו בנאום באירוע קבלת פנים לכבוד יום העצמאות של ארה״ב מטעם Newsmax. אגב יום העצמאות האמריקאי חל ב-4 ביולי…

נתניהו: ״אנחנו השגנו ניצחונות כבירים. אנחנו השגנו ניצחונות והישגים מול חמאס, ומול חיזבאללה ומול המשטר הרצחני של אסד בסוריה ומול איראן. אנחנו עשינו את זה כי לחמנו יחד. אנחנו עשינו את זה משום שצה"ל, והמוסד והשב"כ, כל אחד בתחומו, כל אחד בגזרתו, בשילוב זרועות עשו עבודה יוצאת מן הכלל.בהנחיית הדרג המדיני.

״אבל אני רוצה לומר משהו על תופעת 'הלשעברים', אלה אנשים שהובילו את זרועות הביטחון בישראל. אני שירתי עם חלק מהם, ועם חלק אחר עבדתי כראש ממשלה, במהלך 18 שנותיי כראש ממשלת ישראל.

יש לי הערכה גדולה מאוד לתרומה שלהם, כל אחד בתחומו, גם לגבורה בשדה הקרב, להקרבה. ואני חושב שהאנשים אלה שהיו מופת לאנשים אחרים, עשו דברים חשובים מאוד למדינת ישראל.

״אבל משהו קרה בצאתם מהשירות. משהו קרה. והדבר לא קרה באופן אישי, הוא קרה באופן מערכתי. בהדרגה בשנים הללו, יצאה מילה אחת מהלקסיקון של צבא ההגנה לישראל, והמילה הזאת היא ׳ניצחון׳. ואנחנו מחזירים את המילה הזאת, משום שבלעדיה אין משמעות לקיום שלנו כאן. או שאנחנו מנצחים, או שאלה שבאים לכלותנו ינצחו. אנחנו מנצחים.

״והעובדה הזאת שערערה במידה רבה את האמון שלהם, הם חיפשו תחליף, איך אנחנו ננצח, איך אנחנו נעמוד מול הגל העולמי, הגל העולמי קורא לנו בעצם לאבד את עצמנו לדעת באיזה אילוזיה, באיזה רעיון איווים של מדינה פלסטינית, שכל מטרתה להשמיד אותנו. והדרך שבה נפתור את הבעיה של הקיום שלנו, זה לתת פלטפורמה, לתת מדינה פלסטינית שבעצם כל כולה תהיה מכוונת לחסל אותנו. ובחיפוש אחר תחליף לניצחון, בא הרעיון הזה, של מה שהם קוראים 'פתרון מדיני' שהוא לא יותר מאשר מילה אחרת לתבוסה, וכניעה. וזה לא יהיה. הדבר הזה לא יהיה.

״אבל מה שקרה הוא שאנשים שחדלו להאמין בניצחון, התחילו להאמין בחיזיון השווא הזה, ונסחפו לתוך תנועות פוליטיות קיצוניות, שמערערות את עצם הרוח של הלוחמה, שמערערות את הנכונות להילחם עד כלות ועד הניצחון, מתוך מחשבה שזה פסול ולא יתן שום דבר. אני מצר פה על מה שקרה לאנשים האלה, שמאוד הערכתי אותם בזמן שירותם. אני לא אוותר על הניצחון, עם ישראל לא יוותר על הניצחון, הלוחמים שלנו לא מוותרים על הניצחון – ואנחנו משיגים את הניצחון על אויבינו״.

צריך לקרוא את התמליל יותר מפעם אחת כדי להבין לאן הולך נתניהו ואם זה הכיוון – הצרות הצרורות כנראה עוד לפנינו.

