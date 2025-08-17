השביתה הגדולה נגד נתניהו חסרת כל סיכוי להזיזו מעמדתו והסבל על חשבון הציבור

השביתה הגדולה נגד נתניהו וסירובו לסיים את המלחמה בעזה מהווה בעיקר מכשיר לשיחרור לחצים כשלכל ברור שאין לה ולא תהיה לה שום השפעה מעשית. נתניהו אפילו אינו מסתיר זאת ושעות אחדות לפני תחילתה הבהיר שלא תהיה עסקת חטופים מפוצלת מכל סוג שהוא וכי חמאס יוכל לסיים את המלחמה רק כשיחדל להתקיים בעזה ואז יחזרו מי שיחזרו או לא יחזרו וזהו.

ב-6:29 בבוקר, השעה שמסמלת את תחילת מתקפת ה-7 באוקטובר, יוקם מיצג ראשון בכיכר החטופים. 31 דקות לאחר מכן, ב-7:00, ייערך במקום מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים והנרצחים – במקביל להפגנות בעשרות צמתים, חלוקת סרטים צהובים לנהגים, והפגנות מול בתי ח"כים מהקואליציה. לאורך היום תוצג בכיכר תערוכת צילומים של החטופים בימים שלפני החטיפה, לצד סרטונים שפורסמו על-ידי חמאס מהשבי. בכל שעה עגולה יעלו בני משפחות לספר על יקיריהם.

בשעה 11:00 תגיע לכיכר החטופים צעדת הרופאים במדי לבן – "החלוקים הלבנים". בשעה 16:00 צפויה יוזמת "ישראל צופרת", במסגרתה יישמעו צפירות כלי רכב ברחבי הארץ במשך דקה להזדהות עם החטופים. משם תצאנה עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לעבר תחנת רכבת סבידור, בדרכן לעצרת המרכזית שתיערך בשעה 20:00 בכיכר, שבה ישתתפו בני משפחות החטופים, שורדי שבי ובני משפחות שכולות.



למצטרפים למחאה עלולה להיות בעיה להגיע ברכבת: בעקבות פגיעה בכבלי החשמול באזור צומת גנות ובין חדרה לנתניה, ההערכה שלשום הייתה שהתיקון יימשך כמה ימים – ולכן לא ברור אם מחר יחזרו הקווים לפעול כסדרם. המשמעות היא שאלפי נוסעים יתקשו להגיע בתחבורה ציבורית, והעומסים בכבישים עלולים להיות כבדים עוד יותר על רקע החסימות והשיירות המתוכננות.

מטה המשפחות להחזרת החטופים מסר הודעה לקראת יום ההשבתה:

"ישראל עוצרת – מחר עם ישראל יצביע ברגליים. מיליוני אזרחים יזעקו בקול רם: תחזירו אותם עכשיו!". המטה מסר כי בכיכר החטופים צפויים לעבור לאורך היום כמיליון בני אדם, ולצדם מאות פעולות מקומיות בכל הארץ. עוד נמסר כי יגיעו כ-200 אוטובוסים מלאים, ובמהלך היום יוכרזו צעדי ההמשך למאבק. המשפחות הזמינו בכירי משק ואישי ציבור להגיע ולתמוך, והבהירו: "זה המאבק הצודק והמוסרי ביותר מאז קום המדינה".

במקביל למחאה, נרשמה אתמול התפתחות בזירה המדינית: המתווכות מצרים וקטאר עדכנו את ישראל שיש התגמשות בעמדת חמאס – והוא מוכן כעת להיכנס למו"מ על עסקה חלקית. בעקבות אותה התגמשות, המתווכות הציעו לישראל לחזור לשיחות קירבה עם חמאס, כשלושה שבועות אחרי הפיצוץ במו"מ בדוחא. בינתיים, בירושלים, בינתיים, חלוקים: ראש המל"ל צחי הנגבי סבור שאין לדחות אפשרות כזו, בעוד ראש המוסד דדי ברנע והשר רון דרמר מתנגדים ודורשים עסקה כוללת בלבד.

