יום שני, 18 באוגוסט 2025
הרכבת ״התקלקלה״, אזעקות שווא מטיל חות׳י אבל העם בשלו: 330,000 בהפגנה נגד נתניהו

רמי יצהר 18 באוגוסט 2025

באופן מוזר דווקא לפני שביתת המחאה בדרישה לסיום מלחמת עזה והחזרת החטופים התקלקלה הרכבת ומאות אלפים לא יכלו להגיע לאתרי ההפגנות.

זה לא הספיק ולכן גם בדיוק יום קודם היתה תקיפה בתימן בידיעה שזה יחלץ תגובה פבלובית מהחותים. ואמנם ביום ראשון אחר הצהריים לפני ההפגנה הגדול והמסכמת הושמעו אזעקות פוליטיות במרכז הארץ הגם שהטיל האיראני ייורט מחוץ לתחומי המדינה.

ובכל זאת כ-330 אלף הגיעו להפגנת הענק בתל אביב והבהירו לעולם: עם ישראל לא עומד מאחורי משטר האימים הקיצוני של נתניהו ובן גביר.

אז הטיל יורט ושר הביטחון כ"ץ שב לאיים על החות׳ים איך שהוא אוהב את זה:

הם ישלמו בריבית דריבית על כל ניסיון ירי לישראל. אנחנו מטילים עליהם מצור אווירי וימי שמכאיב להם מאוד ותקפנו הבוקר מטרות תשתית ואנרגיה. זוהי רק ההתחלה. ההמשך יהיה חזק וכואב.

עכשיו אפשר להרגע. האיום היומי של כץ באוויר ונותר רק להתחיל לנחש על מי הוא יאיים בציוץ הבא.

״עניין מרכזי״

