יום שני, 18 באוגוסט 2025
מה יהיה עם מכבי חיפה? עד עכשיו – בושה גדולה

פיני זמיר 18 באוגוסט 2025

סיכום משחקי גביע הטוטו עד כה בהמתנה לזהות יריבתה של הפועל תל אביב בגמר: בית״ר ירושלים או הפועל חיפה. והשאלה  הלא פחות מסקרנת – איך הגיעה מכבי חיפה לשפל כזה והליגה בכלל עוד לא התחילה.

1. מכבי תל־אביב – הפועל ירושלים (משחק דירוג על המקום החמישי)

  • תוצאה: 2–1 למכבי תל־אביב.
  • כבשו: סייד אבו־פרחי ודור תורג’מן כבשו לצהובים. הפועל ירושלים צימקה בקרוב לסיום אך לא הספיקה להשוות.
  • המשחק נערך ביום ראשון וניתן לראות בו ניסיון פנטסטי של תורג’מן — ייתכן שהייתה זו הופעת הפרידה שלו מהקהל.
  • משמעות: מכבי ת״א סוגרת קמפיין גביע הטוטו במקום החמישי.

2. מכבי חיפה – מכבי בני ריינה (משחק דירוג על המקום השביעי)

  • תוצאה: 0–2 למכבי בני ריינה.
  • מכבי חיפה המשיכה את המשבר המקצועי שלה — הפסד נוסף בתוצאה ברורה מול יריבה מהמעמד התחתון.
  • משמעות: בני ריינה מסיימת את גביע הטוטו במקום השביעי, בעוד חיפה מסתיימת במקום השמיני.

3. מכבי נתניה – עירוני קריית שמונה (משחק דירוג על המקום התשיעי)

  • תוצאה: 1–0 לנתניה.
  • משמעות: נתניה מסיימת במקום התשיעי במפעל.

4. הפועל פתח־תקווה – עירוני טבריה (משחק דירוג על המקום ה-11)

  • תוצאה: 3–2 לפתח־תקווה.
  • משמעות: הפועל פתח־תקווה סוגרת את גביע הטוטו במקום ה‑11.

5. מ.ס. אשדוד – בני סכנין (משחק דירוג על המקום ה-13)

  • תוצאה: בני סכנין ניצחה 5–4 לאחר הארכה.
  • משמעות: אשדוד מסיימת את המפעל במקום ה‑14 ויריבה סופרת הצלחה דרמטית.

6. הפועל באר־שבע – הפועל תל־אביב (חצי גמר)

  • תוצאה: הפועל תל־אביב גברה 2–0 בב”ש.
  • הסיפור המרכזי: אחרי אכזבה קשה בקרב על גביע המדינה, הפועל תל־אביב מתאוששת ופותחת את הדרך לגמר מול המנצחת בחצי הגמר השני.
  • ״עניין מרכזי״
מבזקכדורגלספורט

פיני זמיר

