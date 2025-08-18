מה יהיה עם מכבי חיפה? עד עכשיו – בושה גדולה

סיכום משחקי גביע הטוטו עד כה בהמתנה לזהות יריבתה של הפועל תל אביב בגמר: בית״ר ירושלים או הפועל חיפה. והשאלה הלא פחות מסקרנת – איך הגיעה מכבי חיפה לשפל כזה והליגה בכלל עוד לא התחילה.

1. מכבי תל־אביב – הפועל ירושלים (משחק דירוג על המקום החמישי)

תוצאה: 2–1 למכבי תל־אביב.

כבשו: סייד אבו־פרחי ודור תורג’מן כבשו לצהובים. הפועל ירושלים צימקה בקרוב לסיום אך לא הספיקה להשוות.

המשחק נערך ביום ראשון וניתן לראות בו ניסיון פנטסטי של תורג’מן — ייתכן שהייתה זו הופעת הפרידה שלו מהקהל.

משמעות: מכבי ת״א סוגרת קמפיין גביע הטוטו במקום החמישי.

2. מכבי חיפה – מכבי בני ריינה (משחק דירוג על המקום השביעי)

תוצאה: 0–2 למכבי בני ריינה.

מכבי חיפה המשיכה את המשבר המקצועי שלה — הפסד נוסף בתוצאה ברורה מול יריבה מהמעמד התחתון.

משמעות: בני ריינה מסיימת את גביע הטוטו במקום השביעי, בעוד חיפה מסתיימת במקום השמיני.

3. מכבי נתניה – עירוני קריית שמונה (משחק דירוג על המקום התשיעי)

תוצאה: 1–0 לנתניה.

משמעות: נתניה מסיימת במקום התשיעי במפעל.

4. הפועל פתח־תקווה – עירוני טבריה (משחק דירוג על המקום ה-11)

תוצאה: 3–2 לפתח־תקווה.

משמעות: הפועל פתח־תקווה סוגרת את גביע הטוטו במקום ה‑11.

5. מ.ס. אשדוד – בני סכנין (משחק דירוג על המקום ה-13)

תוצאה: בני סכנין ניצחה 5–4 לאחר הארכה.

משמעות: אשדוד מסיימת את המפעל במקום ה‑14 ויריבה סופרת הצלחה דרמטית.

6. הפועל באר־שבע – הפועל תל־אביב (חצי גמר)