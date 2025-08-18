 דילוג לתוכן
יום שני, 18 באוגוסט 2025
קרא את הודעת דובר צה״ל ושאל את עצמך: מה המטרה האמיתית של ההודעה הזו

IMG_6036
מערכת "עניין מרכזי" 18 באוגוסט 2025

דובר צה״ל:

*כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר איתרו ותקפו משגרי רקטות אשר כוונו לשטח מדינת ישראל: כוחות צה״ל ממשיכים לפעול ברצועת עזה*

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

במהלך פעילות של כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר ביממה האחרונה בדרום רצועת עזה, הכוחות זיהו ותקפו מספר משגרי רקטות אשר כוונו לשטח מדינת ישראל.

במקביל, כוחות אוגדה 99 ממשיכים לפעול בצפון ובמרכז רצועת עזה להשמדת תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור בעל ובתת קרקע ולחיסול מחבלים.

במהלך היממה האחרונה, חטיבת האש (990) תקפה מספר מטרות צבאיות על מנת לסייע לפעילות הלוחמים במרחב.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום הרצועה לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות תוך הגנה על המרחב..

מצורפת תמונה של המשגר שהותקף על ידי צק״ח כפיר: https://IDFANC.activetrail.biz/ANC180820256845

מצורפות תמונות מפעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה: https://IDFANC.activetrail.biz/ANC18082025987

״עניין מרכזי״

מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

