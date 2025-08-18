750 טון נשק כולל טילים בליסטיים יורט בדרך מאיראן לחות׳ים

תפיסת הענק: 750 טון נשק איראני לחות’ים נלכדו – וכל מה שצריך לדעת על תפיסה היסטורית בלב הים.

כוחות ״ההתנגדות הלאומית״ התימניים, הפועלים בשיתוף עם ציים מערביים וגורמי מודיעין בינלאומיים, חשפו באחרונה את מה שמוגדר כ־משלוח הנשק הגדול ביותר שנתפס אי פעם בדרכו לחות’ים. אוניית סוחר שנשאה 750 טון אמצעי לחימה מתקדמים מתוצרת איראן נעצרה לאחר שעברה דרך ג׳יבוטי וניסתה להסוות את מטענה כציוד מסחרי.

מה הכיל המשלוח?

היקף התחמושת מרשים ומדאיג כאחד:

טילים בליסטיים קצרי טווח לצד טילי שיוט נגד ספינות – שנועדו לשבש חופש שיט בים האדום.

מערכות נ״מ ניידות – כדי להקשות על תקיפות חיל האוויר הסעודי והאמריקני.

ראשי קרב ורכיבי חימוש מתקדמים – עדות ישירה לייצור איראני.

מנועים וחלקי חילוף לכטב”מים – המזינים את הזרוע האסטרטגית של החות’ים, שכבר הוכיחה יכולות במתקפות על שדות נפט בסעודיה ועל ספינות זרות.

מכ״מים ומערכות שליטה ובקרה – שמסייעות לבניית מערך גילוי והגנה אווירית מקומי.

מדריכים בפרסית – הוכחה חותכת למעורבות ישירה של טהרן.

נתיבי ההברחה האיראניים

איראן פיתחה בשנים האחרונות מסלול הברחה מתוחכם ורב־שכבתי:

יציאה מנמלי דרום איראן – בעיקר בנדר עבאס וצ׳אה־בחר.

תחנת ביניים בג׳יבוטי – שם מוחלפים מסמכים ומוסווים המשלוחים כציוד מסחרי.

העברה באוניות קטנות יותר או ספינות דיג – כדי להימנע מזיהוי לווייני.

פריקה בחופי חודיידה ובנקודות יבשה בצפון תימן – משם הציוד מועבר למחסני החות’ים.

גורמי ביטחון מערביים מציינים כי מדובר ב״מערכת הברחות מתוחכמת לא פחות מכל קרטל סמים בינלאומי״.

מאמצי הסיכול

הצלחת המבצע נזקפת לשילוב נדיר של כוחות:

לוחמי ההתנגדות הלאומית בהובלת טארק סאלח – עקבו חודשים אחר נתיבי הסחר והובילו את ההשתלטות.

מודיעין אמריקני (CENTCOM) – סיפק צילומי לוויין, מעקבי מכ״ם ויחידות מיוחדות שהעבירו מידע בזמן אמת.

שיתוף פעולה אזורי – סעודיה ואיחוד האמירויות תרמו נתוני מעקב ימי ואמצעים לוגיסטיים.

סיוע מקומי – שבטים עוינים לחות’ים לאורך החוף זיהו תנועות חריגות והעבירו התרעות.

בכיר אמריקני אמר: ״זה מודל מושלם לשילוב בין כוחות מקומיים לבין טכנולוגיה מערבית. כך חוסמים את איראן״.

המשמעות האסטרטגית

הים האדום ובאב אל־מנדב – עורקי סחר עולמיים חיוניים – היו על הכוונת. אילו המשלוח היה מגיע ליעדו, החות’ים היו מסוגלים לאיים על תנועת ספנות עולמית ולשבש מסחר בינלאומי.

הרתעה מול איראן – התפיסה חושפת פעם נוספת את מעורבות טהרן בהפרת סנקציות בינלאומיות ובחימוש ארגון טרור הפועל כשלוח איראני.

השלכות אזוריות – צמצום זמני של יכולות החות’ים לבצע מתקפות על מטרות בסעודיה, איחוד האמירויות ואף על כלי שיט בינלאומיים.

מכה מוראלית לחות’ים – אובדן אספקה בסדר גודל כזה פוגע בתוכניותיהם הצבאיות בטווח הקרוב.

תגובות רשמיות

ארה״ב: גנרל מייקל קורילה, מפקד פיקוד המרכז: ״אנו משבחים את כוחות הממשלה הלגיטימית של תימן על שהצליחו לקטוע את זרם התחמושת האיראני. מדובר בצעד קריטי ליציבות האזורית״.

סעודיה: ריאד הצהירה כי ״הוכחה נוספת לכך שאיראן ממשיכה להצית את האש בתימן ובים האדום. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית להחמיר את הפיקוח״.

ישראל: גורמי ביטחון מסרו כי ישראל עוקבת מקרוב, שכן כל התחזקות חות’ית בים האדום מהווה איום ישיר על נתיבי השיט לישראל ועל מרחב הביטחון הלאומי.

איראן: הכחישה כל קשר למשלוח, אך המסמכים בפרסית והציוד האיראני שנמצא סיפקו ראיות חד־משמעיות למעורבותה.

לסיכום

תפיסת 750 טון הנשק איננה רק סיפור תימני פנימי – היא אירוע בקנה מידה בינלאומי. היא מונעת הסלמה קשה בים האדום, משדרת מסר ברור לאיראן, ומעניקה אוויר לנשימה לקואליציה המתמודדת מול החות’ים.

אך במקביל, היא גם תזכורת לכך שהמאבק רחוק מסיום: נתיבי ההברחה קיימים, איראן לא מתכוונת לעצור, והמערכה על חופש השיט במזרח התיכון רק מתעצמת.

״עניין מרכזי״