ככה מתחילים עונה: חמישייה לרשת הפועל חיפה העלתה את בית״ר לגמר גביע הטוטו

מחזה נדיר בטדי. בית״ר ירושלים של המאמן ברק יצחקי רמסה את הפועל חיפה עם חמישייה שלא תישכח. בחצי גמר גביע הטוטו הקבוצה הצהובה־שחורה הציגה הצגה אמיתית: חמישה שערים, קהל בטירוף, ותחושה שהעונה הזו נפתחת עם הבטחה גדולה.

מהלך המשחק – חמישה שערים בסערה

• דקה 28: ג’ונבוסקו קאלו חותך את ההגנה וכובש מקרוב – 0:1.

• דקה 30: עומר אצילי שולח טיל לחיבורים – 0:2 ותשואות בטדי.

• דקה 48: יארין לוי כובש בפתיחת המחצית השנייה – 0:3.

• דקה 66: דור חוגי, דווקא מול האקסית, מוסיף את הרביעי – 0:4.

• דקה 74: זיו בן־שימול בפנדל מדויק חותם – 0:5 היסטורי.

בית״ר שיחקה ללא פחד. לחץ גבוה, התקפות מסחררות, והגנה שהשאירה את השוער כמעט מובטל. הפועל חיפה פשוט לא מצאה תשובה.

הטקטיקה – למה זה קרה?

ברק יצחקי בנה משחק מבוסס לחץ אינטנסיבי מהדקה הראשונה. החלק הקדמי של בית״ר – עם אצילי, קאלו ולוי – הציק לכל ניסיון יציאה של חיפה מההגנה. התוצאה: חטיפות מהירות באמצע ומעברים מהירים קדימה.

האגפים שיחקו תפקיד מפתח. המגנים הצהובים־שחורים הצטרפו להתקפה שוב ושוב, פתחו את ההגנה האדומה לרווחה ואפשרו לאצילי ולחוגי לחדור פנימה. כל התקפה נראתה מתואמת היטב, מה שמראה על עבודה בקדם־עונה.

מנגד, חיפה עלתה עם קו הגנה גבוה מדי, מבלי לסגור נכון את מרכז המגרש. התוצאה: חשיפה חוזרת ונשנית להתקפות עומק, איבודי כדור קריטיים, ושוער שהושאר לבד מול שטף בלתי נגמר.

חיפה קורסת – אראל מודה

מאמנה החדש של חיפה, גל אראל, לא חיפש תירוצים:

“ב־20 הדקות הראשונות היינו טובים, ואז התפרקנו. זו תבוסה קשה מאוד, ונצטרך ללמוד מהר.”

הקבוצה האדומה יצאה מושפלת. ההגנה קרסה, הקישור נעלם, והשחקנים ירדו מהמגרש מבוישים.

תגובות בצהוב־שחור

המאמן ברק יצחקי שיבח את שחקניו:

“זה לא רק ניצחון, זה מסר. חמישה כובשים שונים – זה כוח ועומק. בית״ר חוזרת לשחק כדורגל שמרגש את הקהל.”

השחקנים הצטרפו לחגיגה עם האוהדים ביציעים, כאילו כבר זכו בתואר. אוהד ותיק אמר: “לא ראינו בית״ר כזו שנים. זה ערב שייכנס להיסטוריה.”

מה הלאה?

בית״ר עלתה לגמר גביע הטוטו ותפגוש את הפועל תל אביב לקרב על התואר הראשון של העונה. עבור חיפה זו קריאת השכמה כואבת רגע לפני פתיחת הליגה.

ואיזה גמר יהיה לנו? שתי היריבות הגדולות שההיסטוריה ביניהן זרועה, טינה, שנאה ותקריות אלימות ייפגשו בקרב על התואר הראשון לעונת 2025/26. איננו יכולים לחכות.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״