הרבה עבודה מחכה לצ׳אבי וסימאונה בכלל כבר סוס מת

הליגה הספרדית נפתחה: ריאל דחקה ניצחון, ברצלונה חגגה ואתלטיקו נכשלה

עונת 2025/26 נפתחה בליגה הספרדית בסערה. כבר במחזור הראשון נרשמו כל האלמנטים שהופכים את הכדורגל הספרדי לאטרקציה עולמית: ניצחונות דחוקים, תצוגות כוח, אכזבות מפתיעות ושערים מרהיבים.

ריאל מדריד – ניצחון דחוק ומנחם

ריאל מדריד קיוותה לפתיחה נוצצת בברנבאו החדש, אבל הסתפקה בניצחון דחוק 0:1 על אוסאסונה. אמבפה, בבכורתו בליגה הספרדית, הכריע את המשחק בדקה ה־51 בפנדל מוצלח. צ׳אבי אלונסו, במשחק הבכורה שלו כמאמן ליגה, קיבל שלוש נקודות יקרות למרות שהקבוצה התקשתה לחדור את ההגנה הצפופה.

“זה אולי לא היה מבריק, אבל היה יציב,” סיכם אלונסו בסיום. אמבפה הוסיף: “שלוש נקודות – זו הדרך הנכונה להתחיל עונה.”

ברצלונה – הצהרת כוונות

במגרש החוץ מול מיורקה, ברצלונה שלחה מסר חד וברור לכל הליגה עם ניצחון רחב 0:3. האלופה נראתה חדה, יעילה ורעבה כבר מהדקה הראשונה. הכדורגל השוטף והאינטנסיביות מזכירים ליריבה המושבעת מהבירה שהקרב על הכתר יהיה קשה במיוחד.

אתלטיקו מדריד – פתיחה מאכזבת

בזמן שריאל וברצלונה חגגו, אתלטיקו מדריד הסתבכה. שער נהדר של ג׳וליאן אלווארס עוד העלה אותה ליתרון, אבל במחצית השנייה אספניול הפכה את התוצאה וניצחה 1:2. דייגו סימאונה נשמע נחרץ בסיום: “כואב להפסיד ככה. הובלנו והיינו חייבים לסגור את המשחק. זה שיעור חשוב להמשך.”

יתר משחקי המחזור

אתלטיק בילבאו פתחה את העונה עם ניצחון גדול 2:3 על סביליה, בהצגה אישית של ניקו וויליאמס שסיפק שער ושני בישולים.

ויאריאל גברה 0:2 על אוביידו והראתה שהיא מתכוונת להיאבק על הצמרת כבר מהפתיחה.

ראיו וייקאנו ניצחה 1:2 את חטאפה במשחק קצבי שהוכרע בשער דרמטי בדקות הסיום.

ולנסיה וריאל סוסיאדד נפרדו ב־1:1, משחק מאוזן שלא סיפק הכרעה.

בטיס פתחה ברגל ימין עם 0:2 על אלאבס, ניצחון ברור ומשכנע.

גרנאדה הובסה מול ויאריאל לאחר הופעת אימה של השוער גאצ’ניגה, שטעה פעמיים והורחק, והשאיר את קבוצתו ללא סיכוי.

אלצ’ה חילצה 1:1 מול יריבה עיקשת, משחק ללא הכרעה אמיתית.

סיכום

מחזור הפתיחה סיפק תמונת מצב ברורה: ריאל מדריד דחקה ניצחון דחוק שמעניק לה שקט, ברצלונה שלחה מסר חזק עם שלישייה מרשימה, ואתלטיקו הסתבכה כבר במשוכה הראשונה. סביבן, בילבאו וניקו וויליאמס הרשימו, בטיס נראתה חדה, בעוד גרנאדה קיבלה תזכורת כואבת לקשיי העונה.

אם זו רק ההתחלה, הליגה הספרדית מבטיחה לנו עונה רותחת, מלאה בדרמות, הפתעות ותצוגות כדורגל שישאירו את האוהדים מרותקים.

