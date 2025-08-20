 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 20 באוגוסט 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

טראמפ מסרב לצרף נציגות אירופית לפיסגה המשולשת עם פוטין וזלנסקי מחשש שיקטין את סיכויו לקבל פרס נובל לשלום

IMG_6097
רמי יצהר 20 באוגוסט 2025

נשיא ארה”ב דונלד טראמפ פועל לתיאום פגישה בין נשיאי אוקראינה ורוסיה — זו תהיה הפגישה הראשונה פנים מול פנים מאז תחילת המלחמה לפני יותר משלוש שנים. 

  • הבית הלבן שוקל לקיים פסגה תלת‑צדדית — טראמפ, פוטין וזלנסקי — בבירת הונגריה, בודפשט. ה-Secret Service כבר מתכונן לכך, אף שטרם הוחלט סופית על המיקום. 
  • דוברת הבית הלבן סירבה לאשר או להכחש באשר למיקום, אך הדגישה שתמיכה אווירית מצד ארה”ב היא “אופציה וככל הנראה אפשרות”. 

עמדת רוסיה

  • הקremlin טרם אישר השתתפות בפגישה, אך ציין שמפגשים כאלה יתאפשרו רק בשלבים הסופיים של הסכם שלום. 

צדדים אמריקאיים ואירופיים נוספים

  • הבית הלבן מאשר: “נעלים אמריקאיים לא ייכנסו לאוקראינה” – אבל תיאום ביטחוני ואפשרות למתן תמיכה אווירית בהחלט על הפרק. 
  • טראמפ בוחן גם אזעקות אוויריות או הגנה אווירית לנעט־אול (NATO‑style), אך בת זוג רוסיה עדיין עומדת על הדרישה לויתורים טריטוריאליים משמעותיים. 

קולות מהשורה האירופית

  • אירופה מעוניינת להמשיך ולהפעיל לחץ על רוסיה באמצעות הגברת סנקציות ובניית מרחב ביטחוני תומך באוקראינה — כולל היוזמה של “ברית המדינות הרוצות” (Coalition of the Willing) שהחלה בסוף פברואר בלונדון. 
  • יוזמה זו כוללת את התחייבות מדינות אירופאיות לתמוך באוקראינה עם סיוע ביטחוני, שמירה על הריבונות ותמיכה אפשרית בכוח שלום עתידי, אם יושג הסכם. 

מה נותר פתוח?

  • האם פוטין אכן ישתתף בפגישה ישירה? האם טראמפ עצמו יהיה נוכח בפסגה — או שיזמין רק את שני הצדדים (זלנסקי ופוטין)? 
  • האם אוקראינה תשלים את המשא ומתן בלי לזוז ממעמדה בנוגע לריבונות מלאה וטריטוריאלית? זלנסקי הודיע לאחרונה: “אין מדובר בעסקת חיסול”– גבולות אוקראינה אינם לדיון. 
  • מה ייקבע באופן מעשי בשטח — הגנה אווירית, תיאום ביטחוני עם אירופה — ואיך תוגדר יוזמת “בנות הברית הרוצות” בתמיכת ארה”ב? 

לסיכום, ההתפתחויות האחרונות מצביעות על דחיפה דיפלומטית משמעותית לקראת פסגה תלת-צדדית בבודפשט — נושא שממשיך להיות דינמי, עמיד בפני שינויים, ונמצא בינתיים בלבד בשלבי תכנון ואפשרות. המשך המו”מ, תגובות רוסיות ואוקראיניות, ותיאום אירופי-אמריקאי יהיו המאפיינים המכריעים לקראת ההתבררויות הבאות.

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה