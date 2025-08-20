טראמפ מסרב לצרף נציגות אירופית לפיסגה המשולשת עם פוטין וזלנסקי מחשש שיקטין את סיכויו לקבל פרס נובל לשלום

נשיא ארה”ב דונלד טראמפ פועל לתיאום פגישה בין נשיאי אוקראינה ורוסיה — זו תהיה הפגישה הראשונה פנים מול פנים מאז תחילת המלחמה לפני יותר משלוש שנים.
- הבית הלבן שוקל לקיים פסגה תלת‑צדדית — טראמפ, פוטין וזלנסקי — בבירת הונגריה, בודפשט. ה-Secret Service כבר מתכונן לכך, אף שטרם הוחלט סופית על המיקום.
- דוברת הבית הלבן סירבה לאשר או להכחש באשר למיקום, אך הדגישה שתמיכה אווירית מצד ארה”ב היא “אופציה וככל הנראה אפשרות”.
עמדת רוסיה
- הקremlin טרם אישר השתתפות בפגישה, אך ציין שמפגשים כאלה יתאפשרו רק בשלבים הסופיים של הסכם שלום.
צדדים אמריקאיים ואירופיים נוספים
- הבית הלבן מאשר: “נעלים אמריקאיים לא ייכנסו לאוקראינה” – אבל תיאום ביטחוני ואפשרות למתן תמיכה אווירית בהחלט על הפרק.
- טראמפ בוחן גם אזעקות אוויריות או הגנה אווירית לנעט־אול (NATO‑style), אך בת זוג רוסיה עדיין עומדת על הדרישה לויתורים טריטוריאליים משמעותיים.
קולות מהשורה האירופית
- אירופה מעוניינת להמשיך ולהפעיל לחץ על רוסיה באמצעות הגברת סנקציות ובניית מרחב ביטחוני תומך באוקראינה — כולל היוזמה של “ברית המדינות הרוצות” (Coalition of the Willing) שהחלה בסוף פברואר בלונדון.
- יוזמה זו כוללת את התחייבות מדינות אירופאיות לתמוך באוקראינה עם סיוע ביטחוני, שמירה על הריבונות ותמיכה אפשרית בכוח שלום עתידי, אם יושג הסכם.
מה נותר פתוח?
- האם פוטין אכן ישתתף בפגישה ישירה? האם טראמפ עצמו יהיה נוכח בפסגה — או שיזמין רק את שני הצדדים (זלנסקי ופוטין)?
- האם אוקראינה תשלים את המשא ומתן בלי לזוז ממעמדה בנוגע לריבונות מלאה וטריטוריאלית? זלנסקי הודיע לאחרונה: “אין מדובר בעסקת חיסול”– גבולות אוקראינה אינם לדיון.
- מה ייקבע באופן מעשי בשטח — הגנה אווירית, תיאום ביטחוני עם אירופה — ואיך תוגדר יוזמת “בנות הברית הרוצות” בתמיכת ארה”ב?
לסיכום, ההתפתחויות האחרונות מצביעות על דחיפה דיפלומטית משמעותית לקראת פסגה תלת-צדדית בבודפשט — נושא שממשיך להיות דינמי, עמיד בפני שינויים, ונמצא בינתיים בלבד בשלבי תכנון ואפשרות. המשך המו”מ, תגובות רוסיות ואוקראיניות, ותיאום אירופי-אמריקאי יהיו המאפיינים המכריעים לקראת ההתבררויות הבאות.