צה״ל נערך לכיבוש עזה בידיעה שחטיבת חי״ר חמאסית אורבת בשטח ומספר החיילים שיהרגו הוא תלת ספרתי

נתניהו קיבל את הגיבוי של טראמפ לסרב לעסקת חטופים מלאה שתסיים את המלחמה מיידית. לפיכך קיבל צה״ל את הפקודה להיערכות לכיבוש העיר עזה במבצע שייארך לפחות עד למועד הבחירות הבאות ולא במקרה.

בצבא מבינים שחמאס מכין חטיבת חי״ר שתמתין לכוחות. מדובר בחטיבה ברמת תיפקוד המוגדרת בינונית ומטה ובכל זאת חוששים למספר תלת ספרתי של חיילים שייהרגו במבצע.

בפעולה ישתתפו לפי התוכנית שאושרה חמש אוגדות, עד 130 אלף אנשי מילואים ושהות בשטח של תקופה ממושכת של חודשים רבים.

עם פרסום הודעה של יורש נתניהו המיועד, ישראל כץ גם צה״ל מפרסם את פרטי תכנית ״מרכבות גדעון 2״ לכיבוש העיר עזה.

ואלה הפרטים שפורסמו:

1. במבצע יפעלו 5 אוגדות במרחב רצועת עזה – בהן שלוש האוגדות הסדירות המרכזיות של צה״ל לצד כוחות מילואים. בשיא התמרון – יפעלו בעיר עזה 12 חטיבות (צוותי קרב חטיבתיים). כלומר: 9 החטיבות הסדירות של צה״ל, ולצידן 3 חטיבות מילואים נוספות. השלב המכין של הפעולה כבר החל – עם מבצעים ממוקדים שהחלו בימים האחרונים בשכונות זיתון וכפר ג׳באליה.

2. בימים הקרובים צה״ל יחל להניע את אוכלוסיית העיר עזה דרומה. יוגדרו מסדרונות הומניטריים שיאפשרו תנועה בטוחה, וכן יוקמו מרכזי חלוקת סיוע נוספים, בתי חולים שדה, ותבוצע הכשרה של בתי חולים קיימים. פינוי האוכלוסיה לא יבוצע דרך נקזים של בידוק ביטחוני – מאחר שבצה״ל טוענים ש״במסות האלה של אוכלוסיה שמתפנה – אי אפשר לסנן את האוכלוסיה אחד אחד״.

3. גיוס המילואים יהיה בהיקף של 60,000 אנשי מילואים, בנוסף ל-70,000 שכבר משרתים. בשיא התמרון, צה״ל יגיע ל-130,000 אנשי מילואים ברגע נתון. המסה הגדולה של אנשי המילואים שתזומן היום בצו 8 – תידרש להתייצב ב-2 בספטמבר, בהתאם לדרישת הרמטכ״ל שהדבר יבוצע רק אחרי החופש הגדול כדי לאפשר למילואימניקים את ההתארגנות הדרושה. מדובר על זימון מילואים למספר חודשים, עד אוקטובר-נובמבר, אז יבוצע גל נוסף של זימוני מילואים, ואחריו יזומנו מילואימניקים נוספים בתחילת 2026.

4. צה״ל נערך למבצע מתמשך של מספר חודשים – שיימשך אל תוך שנת 2026. בצה״ל מדגישים: הרמטכ״ל רואה חשיבות גדולה בהכרעת החמאס. אם תהיה עסקה – נתגמש בהתאם, אבל אם לא – אנחנו ממשיכים לפעול בהתאם לתכנית.

5. בנוסף לגיוס אנשי המילואים הנוספים, תבוצע גם הארכת שירות של מי שכבר נמצאים היום במילואים. ובמקום שישרתו כ-70-80 יום, הם יידרשו לשרת עוד 30-40 יום נוספים. תהיינה יחידות מילואים שיגיעו עד כ-140 ימי מילואים בשנה הנוכחית.

6. בצה״ל טוענים כי בעיר עזה ישנה חטיבת חמאס מתפקדת ומאורגנת עם ״יכולות מועטות״, ובמרחב העיר ישנם מרחבי מנהרות תת קרקעיות משמעותיים, שצה״ל טרם תמרן בהם.

הרמטכל הבהיר עם זאת שיינקטו אמצעי זהירות כדי למנוע ככל האפשר הריגת חטופים חיים.

ולמרות זאת ברור לכל כי מדובר בראש ובראשונה במריחת זמן חסרת תכלית אסטרטגית או צבאית אמיתית. נתניהו רוצה לשמור על כסאו בכל מחיר ובלי הפעולה בן גביר וסמוטריץ׳ יברחו לו והוא ייאלץ ללכת לבחירות שלקראתן ממש לא בטוח שיצליח לגבור על ישראל כץ בפריימריז.

