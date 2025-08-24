אנגליה: ארסנל מצהירה על הכוונות שלה: אליפות עם קונצרטים שבועיים מדהימים

המחזור השני בפריימר ליג כבר מכיל שתי חמישיות, הפתעה גדולה – אודות פפ וגם כמה כוכבים חדשים שמעוררים סקרנות גדולה מה שברור הוא שתוצאות מחזור הפתיחה לא היו מקריות בוודאי שלא בקבוצה של ארטטה וגם לא אצל מחזיקת התואר בליגה האירופית.

ווסטהאם – צ’לסי 5:1

זה התחיל עם שער של פאקאטה בדקה השישית, אבל הסתיים בהשפלה מוחלטת של הפטישים. צ’לסי נראתה כמו מכונה משומנת: ג’ואאו פדרו, פדרו נטו, אנזו פרננדס, מויסס קייסדו וטרבו צ’לובה כבשו בזה אחר זה והפכו את הערב לבליץ כחול.

מאמן צ’לסי מאוריסיו פוצ’טינו סיכם: “זה הכדורגל שאנחנו רוצים לראות – תוקפני, חכם, מלא תנועה. שחקנים צעירים כמו אסטבאו נותנים לנו אנרגיה חדשה.”

מן הצד השני, דייוויד מויס נאנח: “אסור לנו לקרוס ככה אחרי שער יתרון. זו הייתה קריסה מנטלית.”

מנצ’סטר סיטי – טוטנהאם 2:0

עוד מפגש שבו טוטנהאם ממררת את חייו של פפ גווארדיולה. ברנאן ג’ונסון כבש את הראשון, וז’ואאו פליניה, הרכש החדש, נעץ את השני אחרי מתפרצת מושלמת. סיטי לא מצאה תשובה ונראתה אטית מול ספרס לוחמנית.

פפ אמר בסיום: “זו לא התוצאה – זו הדרך. איבדנו שליטה, וזה משהו שאני חייב לפתור.”

מאמן טוטנהאם אנג’ פוסטקוגלו חגג: “שיחקנו עם אומץ. אמרתי לשחקנים – אל תפחדו מהשמות, תילחמו על הדשא. זה מה שראיתם.”

ארסנל – לידס 0:5

חגיגה אדומה בצפון לונדון. ויקטור גיוקררס, ההחתמה המדוברת, כבש צמד מבריק. לצידו חגגו גם טימבר, מרטינלי וגבריאל ז’זוס. אבל החיוך התחלף בדאגה כשבוקאיו סאקה ומרטין אודגארד ירדו פצועים.

מיקל ארטטה היה כפול פנים: “אני גאה בבחורים – זו הייתה הופעה גדולה. אבל אני דואג מאוד לגבי הפציעות. נקווה שזה לא חמור.”

גיוקררס, כוכב המשחק: “בשביל רגעים כאלה באתי לארסנל. זה רק ההתחלה.”

ברנטפורד – אסטון וילה 0:1

דנגו וואטרה הפך לגיבור המקומי עם שער ניצחון שהרעיד את האצטדיון. המאמן קית’ אנדרוז חייך בסיום: “זה ניצחון של אופי. אמרתי לשחקנים – גם בלי אחוזי החזקה בכדור, נוכל לנצח אם נהיה חדים.”

מנגד, אסטון וילה נראתה אבודה. המאמן אמר: “היינו חסרי תעוזה. זה לא מספיק לליגה הזו.”

בורנמות’ – וולבס 0:1

מרכוס טברניר סידר שלוש נקודות זהב לבורנמות’ עם שער יחיד. וולבס נותרה בעשרה שחקנים ולא הצליחה לחזור. המאמן של בורנמות’ אמר: “זה מסוג הניצחונות שבונים עונה. לא תמיד זה יפה – אבל זה שלוש נקודות.”

ברנלי – סנדרלנד 0:2

העולה החדשה סנדרלנד קיבלה שיעור אכזרי בפרמייר ליג. ג’וש קולין ואנתוני בנסון כבשו והחזירו את ברנלי למסלול.

מאמן ברנלי אמר: “ידענו שסנדרלנד תבוא בהתלהבות, שברנו אותה עם משמעת.”

מאמן סנדרלנד היה גלוי: “זו הייתה התנגשות עם המציאות. אנחנו צריכים להבין – כאן אין מקום לטעויות.”

סיכום המחזור

שתי חמישיות גדולות, הפתעה כואבת לפפ גווארדיולה בבית, ושמות חדשים שכבר הפכו לשיחת היום – גיוקררס בארסנל, פליניה בספרס ווואטרה בברנטפורד. אם מישהו חיפש הוכחה למה הפרמייר ליג היא הליגה הכי לוהטת בעולם – המחזור הזה סיפק את התשובה.

״עניין מרכזי״